Policajt chcel spacifikovať opilca, to sa mu vypomstilo: Hodil mu do tváre mačku

V Rusku hrozí istému mužovi päť rokov za mrežami za to, že na policajta hodil rozzúrenú mačku, ktorá mu spôsobila vážne zranenia na tvári.

Päťdesiatdeväťročný muž sedel na schodoch moskovského bytového domu, v ktorom však nebýval. Zjavne pod vplyvnom alkoholu rušil okolie, pričom obyvatelia zavolali políciu. Keď na miesto prišiel strážca zákona, muž s ním odmietal komunikovať, miesto toho schytil mačku a hodil mu ju do tváre. Obvinený odmieta, že by "použil mačku ako zbraň voči policajtovi" a vyhlásil, že na neho skočila sama od seba.



Prípad sa stal 4. októbra 2018, no otvorili ho až v stredu. Ako dodáva BBC, nie je jasné, prečo ho neriešili už skôr. Takisto nie je známe, čo sa stalo s mačkou.