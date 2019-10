Prieskum medzi slovenskými boháčmi: Milionári nemajú strach z krízy, do týchto sľubných odvetví investovali

Majú približne päťdesiat rokov a ich majetok stále rastie.

Vyplýva to z prieskumu slovenských dolárových milionárov – teda tých, ktorých majetok dosiahol hodnotu minimálne milión amerických dolárov. Napriek tomu naši boháči očakávajú, že čoskoro príde nová kríza. Ale strach z nej nemajú a chcú na nej zarobiť. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na Slovensku je podľa odhadu až 10-tisíc dolárových milionárov. V prieskume J&T banky 70 % z nich tvrdí, že by počas krízy nepanikárili a aktíva by nepredávali tak, ako pri tej poslednej v roku 2008. Naopak, využili by ju na výhodné investovanie, pretože si uvedomujú, že cena aktív bude rásť. „V porovnaní s predošlou krízou sú už poučení,“ povedala riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Ako doplnil analytik Stanislav Pánis, viac ako polovica slovenských milionárov si myslí, že kríza príde do dvoch rokov. Bežná populácia však podľa neho príchod krízy až tak nevníma. „Neočakávame, že kríza príde do dvoch rokov, tak, ako to očakávajú v prieskume slovenskí dolároví milionári,“ vyhlásil Pánis. Čiastočné ekonomické spomalenie pripúšťa, ale kríza, aká bola v roku 2008, podľa analytika zatiaľ nehrozí. Naopak, od roku 2020 očakáva skôr oživenie svetovej ekonomiky, ktoré by malo naštartovať aj slovenský ekonomický motor.

Najbohatší Slováci podľa Forbes

1. Ivan Chrenko, HB Reavis - 1,39 mld. €

2. Jaroslav Hasčák, Penta Investments - 960 mil. €

3. Tomáš Chrenek, Moravia Steel, Agel - 680 mil. €

4. Milan Fiľo, Eco - Investment - 670 mil. €

5. Miroslav Trnka, Eset - 660 mil. €

Kto je slovenský boháč

- má v priemere 50 rokov

- zrejmý je rast mladších milionárov vo veku do 40 rokov

- ide najmä o úspešných startupistov či podnikateľov

- predovšetkým ide o mužov, a to najmä majiteľov firiem (žien je len 10 %)

- priemerný vek svetového boháča je 62 rokov

Dolároví milionári v kocke

- Najzaujímavejšie zhodnotenie očakávajú pri realitách, najmä rezidenčných nehnuteľnostiach a stavebných pozemkoch.

- Viac ako polovica milionárov očakáva krízu najneskôr do dvoch rokov.

- Európsku úniu hodnotia pozitívne najmä pre bezbariérový prístup na spoločný trh, príchod zahraničných investorov či vonkajší tlak na uskutočnenie reforiem. Jej dôležitosť vidia aj v bezpečnosti krajiny.

- Stoja na strane verejnoprávnych médií, ktoré sú podľa nich dôležitou súčasťou spoločnosti a mali by si udržať nezávislosť.

- Prikláňajú sa k názoru, že tvorba a udržanie majetku sú síce náročnejšie než v predchádzajúcich rokoch, napriek tomu však tri štvrtiny z nich oproti vlaňajšku zbohatli - pätina z nich o viac ako 10 %.

- Najväčšiu výhodu eura vidia v zjednodušení zahraničného obchodu, v znížení transakčných nákladov pri konverzii mien.

- Nie sú fanúšikom alternatívnych médií šíriacich aj konšpirácie a považujú ich za škodlivé pre demokraciu a trhovú ekonomiku.

- Zlato vnímajú ako poistku proti zvýšeným geopolitickým neistotám.

- Najväčší rast očakávajú v technologickom sektore, v cestovnom ruchu či v oblasti odpadového hospodárstva a sociálnych služieb.

- Za sľubné odvetvia, do ktorých investovali, označujú finančné služby, energetiku a stavebníctvo.

- Myslia si, že ľudia si vytvárajú názor len na základe titulkov článkov a nevenujú pozornosť celému textu, stávajú sa tak povrchnejšími a nepoznajú kontext udalosti.

- Za veľký problém považujú nízku finančnú gramotnosť spoločnosti.

- Najužitočnejším zdrojom pri investovaní sú pre nich bankári, finančné analýzy a obchodní partneri.

- Priznávajú náročnosť výchovy detí k finančnej a investičnej gramotnosti.