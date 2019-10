Chystá sa obchod za 13 miliárd eur: Louis Vuitton si brúsi zuby na Tiffanyho

O ikonické modré boxy plné drahých šperkov má záujem zvučné meno v módnom priemysle. Francúzska spoločnosť LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) chce kúpiť Tiffany & Co. za závratnú sumu.

Americká klenotnícka firma Tiffany potvrdila, že dostala od najväčšieho svetového výrobcu luxusného tovaru nevyžiadaný, no závratný návrh. Chce kúpiť akcie po 108 eur za kus. Odporučila všetkým akcionárom, aby zatiaľ žiadne kroky v tejto veci nepodnikali a dodala, že predstavenstvo spoločnosti návrh vyhodnocuje. Francúzska spoločnosť ponúkla šperkárstvu Tiffany & Co. 13 miliárd v hotovosti.

Šperky sú jedným z mála segmentov, v ktorom LVMH zatiaľ lídrom nie je. Kontrolný podiel firmy v spoločnosti so sídlom v Paríži vlastní rodina Arnaultovcov a vedie ju najbohatší Francúz Bernard Arnault (70). Jeho majetok je 90 miliárd eur. Ak by sa predaj uskutočnil, francúzska spoločnosť by mala väčší prístup k americkým zákazníkom a získala by do svojho portfólia plného zvučných značiek, ako napríklad Fendi, Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton, Bvlgari a Hublot, aj ikonickú, 182-ročnú značku, ktorú preslávil aj film Raňajky u Tiffanyho. Nie je však isté, že sa na kúpe dohodnú.