Expolicajt Tiefenbach sa opäť postavil pred súd: Chce podať trestné oznámenie na sudkyňu

Bývalý policajt Ľuboš Tiefenbach, ktorý na Okresnom súde Bratislava V čelí obžalobe pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a obmedzovanie osobnej slobody, opätovne avizoval podanie trestného oznámenia voči samosudkyni, ktorá prípad pojednáva.

Dôvodom podľa neho je, že zápisnica z posledného pojednávania vo februári nekorešpondovala s tým, čo pred súdom povedal. Z toho podľa neho vyplýva podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa z jej strany. Bývalý policajt sa podľa prokuratúry dopustil trestných činov počas zásahu proti vodičke Marte Bartlovej pri cestnej kontrole v októbri 2014. Na internete sa následne objavilo video, na ktorom policajt počas cestnej kontroly použil voči vodičke donucovacie prostriedky. Tie vyšetrovateľ a prokuratúra vyhodnotili ako neprimerané.

Obžalovaný aj jeho obhajca takisto argumentovali porušením práva na obhajobu. Sudkyňa totiž nepripustila ich otázky, ktoré kládli prítomnému svedkovi. Svedkovi, ktorého priateľka je sesternicou jednej z poškodených, položil obhajca obžalovaného otázky, či poškodená užíva omamné a psychotropné látky. Podľa sudkyne však takéto otázky nesúvisia so skutkom.

Zároveň sa súd zaoberal žiadosťou náhradného obhajcu Ľuboša Tiefenbacha, aby ho oslobodil od povinnosti obhajovať ho. Náhradného obhajcu obžalovanému pridelil súd, keď sa jeho obhajca nemohol zúčastniť na jednom z pojednávaní. Ľuboša „obťažoval ho primitívnymi rečami“. Pojednávanie pokračuje popoludní, vypovedať by mali ešte dvaja svedkovia.

Naposledy sa v tomto prípade pojednávalo vo februári tohto roka. Obžalovaný vtedy oznámil sudkyni, že na ňu podal trestné oznámenie na Národnej kriminálnej agentúre. „Do vozidla mi nastúpila osoba (obžalovaný momentálne pracuje ako taxikár, pozn. SITA), ktorá mi oznámila, že máte z Krajského súdu v Bratislave príkaz ma odsúdiť, za čo máte mať rôzne výhody,“ povedal s tým, že bude žiadať aj výsluch na detektore lži. „Aj vy pôjdete, aby sa potvrdilo, kto hovorí pravdu a kto klame,“ povedal vtedy sudkyni.

Obžalovaný v tomto prípade opakovanea všetkým súdom v pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave. Podľa jeho slov sú totiž proti nemu sudcovia a prokurátori z Bratislavského kraja zaujatí. Aj pred februárovým pojednávaním doručil súdu námietku pre zaujatosť sudkyne a návrh na začatie disciplinárneho konania voči nej. Podľa obžalovaného totiž. Takisto by podľa neho vec nemala pojednávať, pretože sa poznajú z minulosti. Sudkyňa v tejto súvislosti obžalovaného upozornila, že sa dopúšťa trestnej činnosti v podobe pohŕdania súdom a ak s tým neprestane, prítomný prokurátor bude musieť konať, čo by mohlo vyústiť až do obmedzenia osobnej slobody obžalovaného. Obžalovaný sa na súde tiež pýtal, prečo obžalobe spolu s ním nečelí aj druhý policajt Alexander S., ktorý s ním vykonával zákrok voči vodičke v roku 2014. Zdôraznil, že zatiaľ čo on sám čelí obžalobe pred súdom, jeho kolega bol postupne povýšený na policajnú inšpekciu, potom na Národnú kriminálnu agentúru a najnovšie na Úrad ochrany ústavných činiteľov.

Bývalý policajt svoj zákrok zdôvodňoval tak, že žena pri sebe nemala potrebné doklady od auta a voči hliadke sa správala agresívne, za čo ju predviedli na policajné oddelenie. Video nakrútila dcéra vodičky Mária, ktorá bola na mieste incidentu. Rovnako aj ju predviedli na policajnú stanicu, keďže pri sebe nemala občiansky preukaz. Obe ženy však tvrdia, že zákrok nevyprovokovali a agresívne sa k nim správal obžalovaný. Prípadom sa v minulosti zaoberal aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Prípad súd prejednáva od decembra 2015.