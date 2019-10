Prekvapivé rozhodnutie, Mečiar povedie hnutie Slovenská liga: Dôvod, pre ktorý sa vraciam do politiky

Bývalý premiér a dlhoročný líder Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) Vladimír Mečiar sa vracia do politiky.

Ako agentúru SITA informovala bývalá poslankyňa za HZDS Eva Zelenayová, Mečiar povedie hnutie Slovenská liga.

„Obdobie vzniku štátu bolo obdobím vlastenectva, terajšie sa vyznačuje jeho hanobením. Hanobením ľudí, ktorí viedli zápas o štát, ale zreteľný je aj pokus o vymazanie historickej väzby k jeho základom a úcty k hodnotám, na ktorých tento štát vznikol. Nie je mi to ľahostajné a preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky s hnutím Slovenská liga. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili rozvratu spoločnosti a vrátili do jej života dôstojnosť,“ objasnil dôvody svojho návratu do politiky Mečiar.