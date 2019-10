Grécky reprezentant prišiel o dva zuby, po tvrdom súboji so spoluhráčom sa usmieval

Po zápase k zubárovi! Futbalový obranca holandského tímu AZ Alkmaar Pantelis Hatzidiakos (22) prišiel v zápase proti PSV Eindhoven (0:4) o dva predné zuby.

V 80. minúte, keď bolo o víťazovi už rozhodnuté a zápas sa už iba dohrával, išiel grécky záložník do súboja so svojim reprezentačným kolegom Konstantinosom Mitrogluom. Hatzidiakos pri tvrdom súboji spadol na trávnik a prišiel o dva predné zuby. Mitroglu sa mu hneď ospravedlnil, nič to však nemení na tom, že gréckeho reprezentačného stredopoliara teraz čaká návšteva u zubára.