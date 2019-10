Smutné príbehy obetí z kamióna smrti: Mrazivá posledná sms mame, sen ďalšej ženy sa už nikdy nesplní

Beznádej a strach! To prežívalo v posledných chvíľach 39 obetí kamióna smrti, ktorý našli v stredu zaparkovaný v priemyselnom parku v meste Grays neďaleko Londýna.

Posledné správy hovoria, že obete mali byť nie čínskej, ako tvrdili prvé správy, ale vietnamskej národnosti. Dokonca až 25 z nich malo pochádzať z rovnakej dediny! Matka jednej z nezvestných Vietnamiek dostala od dcéry hrozivú SMS.

Viacerí obyvatelia chudobnej farmárskej oblasti vo Vietname masívne zdieľajú fotografie svojich nezvestných príbuzných, ktorí sa vydali hľadať lepší život do Británie a neodpovedajú na telefonáty. Celkovo 100 ľudí malo byť zatvorených v troch kamiónoch a zatiaľ čo dva, zdá sa, bezpečne dorazili na neznáme miesto, tretí toľko šťastia nemal. Podľa zverejnených správ našla polícia vnútri kamióna krvavé odtlačky rúk obetí, ktoré sa márne snažili dovolať pomoci.Hoci sa britská polícia zatiaľ k totožnosti obetí nevyjadruje, katolícky kňaz Anthony Dang Huu Nam z vietnamskej provincie Nghe An, odkiaľ mali obete pochádzať, vie viac. Podľa vlastných slov ho kontaktovali viaceré rodiny z mesta Ye Thanh, ktoré si myslia, že práve ich deti sa stali obeťami prevádzačov.

„Niektoré zdroje mi potvrdili, že na ceste za novým životom bolo viac ako 100 ľudí, ale 39 z nich zomrelo. Mnohé naše rodiny potvrdili smrť príbuzných, ktorí neprežili tragickú cestu,“ povedal pre televíziu DW a zronene dodal: „Chceli nový život, ale teraz je celý kraj pokrytý zármutkom.“

Medzi obeťami mala byť aj 26-ročná Pham Thi Tra My, ktorá pred smrťou poslala svojej matke srdcervúcu SMS. „Mami, prepáč mi, že môj pokus dostať sa do zahraničia zlyhal. Ľúbim vás! Zomieram, pretože nemôžem dýchať.“ Zronený otec mladej ženy, ktorý podľa svojich slov zaplatil prevádzačom 35 000 eur, ľutuje, že ju na túto cestu pustil. „Stratil som moju milovanú aj peniaze. Prevádzači povedali, že to bude bezpečné, že pôjdu autom alebo lietadlom. Ak by som vedel, že sa vydajú takouto trasou, nikdy by som ju nepustil,“ zverejnil web The Sun.

Mnoho rodín v meste Ye Thanh má peniaze práve od svojich detí pracujúcich v zahraničí.Snívala, že sa v Británii zamestná ako nechtárka. „Modlíme sa za zázrak, že je stále nažive, ale nemáme už veľa nádeje,“ povedala jej rodina pre Reuters. Polícia zatiaľ dohromady zadržala päť osôb, tri už prepustila na kauciu. V prípade jedného z najväčších prípadov pašovania ľudí v Británii a zabitia 39 ľudí obvinila vodiča kamióna, Íra Mauricea Robinsona (25).