Petra Vlhová po rozpačitom úvode sezóny: Musím nabrať svaly!

Výsledok úvodných pretekov sklamal aj ju. Lyžiarska hviezda Petra Vlhová (24) obsadila v obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene 14. miesto. V disciplíne, v ktorej pred niekoľkými mesiacmi získala svoj prvý titul majsterky sveta.

„Nešla som vôbec dobre. Je to moja chyba,“ zhodnotila po pretekoch sklamaná Vlhová.

V Söldene to dlho vyzeralo na triumf americkej megahviezdy Mikaely Shiffrinovej (24), ale tej nečakane vypálila rybník len 17-ročná Novozélanďanka Alice Robinsonová. „Vravela som, že bude silná. Konkurencia nespí,“ ocenila výkon mladého talentu Vlhová, ktorá vzhľadom na nedávne zdravotné problémy v Söldene ani nechcela štartovať. Plány pred týždňom zmenila, no tréningový deficit spôsobený operáciou nosných dutín sa na jej výkone podpísal.

„Keď človek nevládze v strmine, urobí chyby, ktoré by ináč neurobil. Je to aj o technike, no najväčšia časť je kondička. Nemám takú silu, akú som mávala minulú sezónu, keď som išla naplno,“ priznala elitná slovenská slalomárka, ktorú potešil aspoň zisk 18 bodov do poradia disciplíny a celkového hodnotenia SP. Do slalomu v Levi zostáva viac ako mesiac.

„Je to dostatočný čas, aby som niečo nabrala na svaloch a kondičnej príprave. Uvidíme, ako pôjdu ďalšie týždne, budeme trénovať a koncentrovať sa na lyže. Vieme, kde je naša úroveň, že konkurencia je silná,“ povedala Slovenka, ktorá sa už v nedeľu vrátila do Milána. Týždeň tam bude zaberať s kondičným trénerom, následne bude týždeň doma v Liptovskom Mikuláši a potom sa už presunie do okolia Levi, kde sa bude pripravovať na lyžiach.