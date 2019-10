Najhľadanejší terorista na svete Bagdádí († 48) je mŕtvy: Zarážajúce detaily z operácie americkej armády

Práve sa stalo niečo veľké! Týmito slovami komentoval o druhej ráno nášho času na sociálnej sieti prezident USA Donald Trump smrť najnebezpečnejšieho muža na svete.

Obávanému lídrovi Islamského štátu Abú Bakr al-Baghdádímu sa stala osudnou operácia americkej armády na severozápade Sýrie. Al-Bagdádího zahnali do tunela, kam vzal so sebou aj svoje tri deti a dve manželky. Keď zistil, že neunikne, odpálil na sebe samovražednú bombovú vestu...

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O smrti veliteľa teroristickej organizácie Islamský štát špekulovali médiá v priebehu posledných rokov viackrát. Úmrtie sa doteraz nikdy nepotvrdilo, teraz o ňom však informoval sám americký prezident Donald Trump a opísal aj mrazivé okolnosti smrti muža, na ktorého hlavu bola vypísaná odmena 25 miliónov dolárov.

„Minulú noc USA priviedli najhľadanejšieho teroristu sveta k spravodlivosti. Abú Bakr al-Bagdádí, zakladateľ a veliteľ Islamského štátu, najnemilosrdnejšej a najnásilnejšej teroristickej organizácie, je mŕtvy,“ začal svoj „mimoriadny príhovor“ Trump, ktorý zdôraznil, že naňho poľovali roky a išlo o jednu z priorít jeho vládnutia.

Smrť si ho našla v tuneli

Straty na americkej strane sú vraj nulové. „Padlo ale veľké množstvo al-Bagdádího spolubojovníkov a spojencov,“ uviedol Trump, ktorý opísal aj šokujúce detaily z osudných chvíľ najobávanejšieho teroristu súčasnosti. „Zomrel v slepom tuneli, po celý čas plakal a kričal. Do tunela so sebou zatiahol tri zo svojich detí a viedol ich na istú smrť. Na konci tunela ho dobehli naše psy, vtedy aktivoval svoju vestu, čím zabil seba aj svoje deti. Bomba rozmetala jeho telo a zosypali sa naňho steny, napriek tomu testy ukázali, že to bol skutočne on,“ povedal Trump s tým, že terorista strávil posledné chvíle v panike a strachu.

Al-Bagdádího sledovali týždne, žil v areáli podkopanom tunelmi. Samotná misia trvala dve hodiny, zapojilo sa do nej 8 vrtuľníkov. Špeciálne jednotky zabezpečili množstvo cenného materiálu z prípravy budúcich misií ISIS. „Zomrel ako pes. Nezomrel ako hrdina, zomrel ako zbabelec. Plakal, kričal a zabil tri deti,“ dodal Trump.

„Chcem poďakovať ľuďom z Ruska, Turecka, zo Sýrie, z Iraku a taktiež chcem poďakovať sýrskym Kurdom za podporu, ktorú nám v tejto ťažkej akcii poskytli,“ uzavrel Trump, čím vymenoval krajiny, ktoré sa na misii podieľali prevažne poskytnutím informácií.

Najhľadanejší teroristi sveta

Ajman al-Zawáhirí (68)

Odmena: 25 miliónov dolárov Otvoriť galériu Ajman Al-Zawáhirí (68) Zdroj: sita

al-Káida - Tento lekár z Egypta je hľadaný najmä pre teroristické útoky na americké ambasády v Tanzánii a Keni z roku 1998. Jeho pričinením zomrelo 224 ľudí, zranených bolo viac ako 5 000. Je považovaný za najlepšieho taktika al-Káidy.

Hafiz Saeed (69)

Odmena: 10 miliónov dolárov Otvoriť galériu Hafiz Saeed (69) Zdroj: Getty Images

Lashkar-e-Taiba - Rodák z Pakistanu vyučoval 25 rokov na Univerzite inžinierstva a technológií v Lahore, chce dosiahnuť úplnú islamizáciu Indie a Pakistanu. Podozrivý je zo zosnovania mnohých útokov vrátane teroru v Mumbai z roku 2008, kde zomrelo 166 ľudí.

Ahlam Tamimi (39)

Odmena: 5 miliónov dolárov Otvoriť galériu Ahlam Tamimi (39) Zdroj: sita

Hamas - Zástupkyňa „nežného pohlavia“ z Jordánska sa v roku 2001 „preslávila“ bombovým útokom na pizzeriu v Jeruzaleme. Zomrelo tam 15ľudí a 130 bolo zranených. Jordánsko ju odmietlo vydať, v roku 2012 tam dokonca uvádzala TV šou.