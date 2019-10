Nadšenci v Košiciach urobili radosť chudobným deťom: Dominike a Máriovi zložili bicykle z haraburdia

Ukázali veľké srdce. Cyklistická rodina sa v metropole východu rozrastá na pravidelných cyklojazdách v rámci podujatia Critical Mass.

Tentoraz z toho mali veľký zážitok aj deti zo sociálne slabších rodín. Pre Dominiku (12) a jej brata Mária (10) zmontovali nadšenci bicykle z haraburdia a darovaných dielov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Obnovené podujatie, ktoré je otvorené pre cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov aj skejterov, si najviac užili deti zo sociálne slabších rodín, ktoré tam čakali darčeky v podobe bicyklov. „Je to super, veľmi sa tešíme,“ povedala piatačka Dominika, ktorá veľmi túžila po vlastnom bicykli, ale rodičia nemali na to, aby jej ho kúpili. „Vieme jazdiť, to sme sa naučili už dávnejšie, ale nebolo na čom. Teraz si to vynahradíme. Už sa neviem dočkať, keď znovu vyrazíme po Košiciach,“ dodal jej šťastný brat Mário.

Súrodenci patria k deťom, ktoré si mohli vychutnať pocit z jazdy na bicykli aj vďaka projektu CykloDobro a aktivite dobrovoľníkov zo združenia Keď môžem, pomôžem. Nadšenci zatiaľ poskladali 10 bicyklov pre ľudí zo sociálne slabších pomerov. „Rozhodli sme sa pomôcť ľuďom v núdzi. Oživili sme cyklodielňu, v ktorej dobrovoľníci bez nároku na honorár pravidelne vykonávali malé opravy bicyklov. Víťaznú putovnú cenu Cyklodobroš 2019 za najviac poskladaných bajkov si za tento rok odniesol Jakub Sobota, ktorý získal aj cenu Hrdzavá reťaz,“ povedal Juraj Senič, predseda združenia Okolo. Prioritou cyklojazdy je upozornenie vodičov na prítomnosť cyklistov a zvýšenie ich bezpečnosti na cestách.

Začalo sa to v USA

Koncept Critical Mass jázd vznikol v roku 1992 v San Franciscu a odvtedy sa každý posledný piatok v mesiaci koná vo viac ako 300 mestách vo svete. Jazdí sa v zomknutej skupine, ktorá je pre každého zúčastneného bezpečnejšia. Keďže cyklista ako jednotlivec zaberá na ceste málo miesta, vodiči áut ho často nepovažujú za plnohodnotnú súčasť dopravy.