Legendy opäť vybehli na ľad: Hokejové hviezdy zvíťazili v exhibícii nad Švédskom

V exhibičnom zápase legiend zvíťazili hokejisti Slovenska nad Švédskom 11:7.

Stretnutie v košickej Steel aréne bolo súčasťou osláv 90. rokov slovenského hokeja, pričom na ľade sa predstavilo viacero hráčov z pamätných MS 2002, na ktorých Slovensko získalo titul majstra sveta.

Slovensko - Švédsko 11:7 (5:2, 1:2, 5:3)

Góly: Petrovický, Podhradský, Pucher, Vaic, Pálffy, Nagy, Uram, Cibák, Šatan, Rast. Pavlikovský, Višňovský - Höglund 3, Nord, Jonsson, Hedström, Due-Boje. Rozhodovali: Korba - Jobbágy, Bogdaň, 3812 divákov.

zostavy:

Slovensko: Lašák (21. Lipovský, 41. Klempa) - Podhradský, Višňovský, Milo, Sekeráš, Obšut, Rich. Pavlikovský, Droppa - Pálffy, Stümpel, Šatan - Nagy, Rób. Petrovický, Marcel Hossa - Vaic, P. Pucher, Uram - Cibák, Šechný, Radivojevič - Rast. Pavlikovský

Švédsko: Eriksson, Wanhainen - Jonsson, Gustafsson, Svensson, Rhodin, Sjödin, Nord - Höglund, Carlsson, Lindstrom - Hedström, Nylander, Ottosson - Rhodin, Eklund, Roupé - Due-Boje, Strömwall, Artusson - A. Johansson

hlasy:

Ladislav Nagy, útočník SR: "Stretol som sa s bývalými spoluhráčmi a kamarátmi. Na striedačke bola zábava, veľmi sme si to užili. Aj o tom sú takéto zápasy. Do zápasu sme vstúpili v rýchlom tempe, potom sme trochu zvoľnili. Viacerí z nás sa udržiavajú v celkom dobrej forme a aj to sa prejavilo."

Ľubomír Sekeráš, obranca SR: "Je vidno, že aj starší páni v tíme Švédska to stále majú v sebe, mnoho vecí robili s rutinou. Vekový priemer bol na našej strane nižší a bolo to vidieť aj na ľade."

Tomas Jonsson, obranca Švédska: "Takéto zápasy sú o zábave, no pre nás starších sú už čoraz ťažšie. Cítim sa viac unavený, ako počas kariéry. Chvalabohu, že nejde o výsledok. Ale myslím si, že si to užili diváci a aj pre nás hráčov bol tento zápas o zábave."

