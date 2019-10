V Banskej Štiavnici sprístupnili opravený dom slávneho rodáka: V izbe fotografa Beatles sa môžete aj ubytovať

Privítal prvých návštevníkov. Rodný dom známeho fotografa Deža Hoffmana v Banskej Štiavnici desaťročia chátral.

Do rekonštrukcie objektu sa pustil Šimon Martin Šafařík (23) aj s bratom Michalom, ktorí sa takto snažia priblížiť ľuďom dvorného fotografa legendárnej skupiny The Beatles. Rekonštrukcia doteraz stála vyše 80-tisíc € a v piatok na otvorenie prišlo približne tristo ľudí.

Podľa Šafaříka aj málo obyvateľov Banskej Štiavnice vie, akého mali slávneho rodáka. „Povedal by som, že vo svete ho poznajú viac ako my. Podnietilo nás to k tomu, aby sme sa pustili do práce. Pokiaľ si nebudeme vážiť a pripomínať takýchto ľudí, tak to bude nesmierna škoda,“ povedal Šimon Martin Šafařík, ktorý spolu s bratom začal dom opravovať. Napriek tomu, že je už kompletne zrekonštruovaný, s prácami budú pokračovať. Zamerajú sa na ďalšiu časť budovy, z ktorej zostal iba múr. „V dome zriadime pamätnú izbu Deža Hoffmana, aby ľudia mohli na fotografiách vidieť, s kým sa stretával, koho fotil a čo všetko dokázal. Celý interiér sa snažíme zariadiť tak, aby sa návštevníci mohli vrátiť do tých čias. Taktiež sa tu budú môcť ubytovať, aby bol objekt celoročne využitý,“ vysvetlil Šafařík s tým, že ceny ešte nemajú určené.

Vzácna návšteva

Rodný dom Deža Hoffmana nedávno navštívil aj hudobník, ktorého v minulosti umelec fotil. „Bol tu klávesák legendárnych Deep Purple Don Airey, ktorý sa s Dežom stretol v roku 1973. Prezradil mi, že vtedy im manažér povedal: ,Chlapci, zajtra príde najlepší fotograf, tak si dajte najlepšie oblečenie, aké máte. Budeme sa fotiť.‘ Aj toto svedčí o tom, ako si ho vtedy celebrity vážili,“ dodal Šafařík.