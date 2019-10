Prvý černoch na svete podstúpil transplantáciu tváre: Ohromí vás, kto ho operoval

Tím českého chirurga Bohdana Pomahača v nemocnici v americkom Bostone prvýkrát transplantoval celú tvár černošskému pacientovi.

Šesťdesiatosemročný Robert Chelsea, ktorý utrpel ťažké poranenie tváre pri požiari, sa stal zároveň najstarším človekom, ktorý takúto operáciu podstúpil, uviedla televízia NBC News.

Operácia sa uskutočnila už v júli, výsledok ale nemocnica oznámila až teraz. Zákrok, ktorý trval 16 hodín, viedol Pomahač, podieľalo sa na ňom ale viac ako 45 ďalších lekárov, sestier, anestéziológov a ďalších odborníkov. Pre bostonskú nemocnicu, kde Pomahač pôsobí, to bola v poradí deviata takáto transplantácia. Chelsea mal v roku 2013 ťažkú ​​autonehodu spôsobenú opitým vodičom, pri ktorej utrpel popáleniny na 60 percentách tela vrátane tváre. Odvtedy absolvoval tri desiatky operácií, plastickí chirurgovia však ani tak nedokázali rekonštruovať pery, nos a ľavé ucho.

"Hoci je so 68 rokmi najstarším pacientom transplantácie tváre, Robert robí pokroky a zotavuje sa pozoruhodne rýchlo," citovala Pomahača NBC. "Tešíme sa, keď uvidíme významné zlepšenie kvality Róbertovho života," dodal chirurg. Chelsea transplantáciu označil za úžasný dar, ktorým získal druhú šancu, a uviedol, že slovami nedokáže vyjadriť, ako sa cíti. Na operáciu čakal od roku 2018, kedy bol zaradený na zoznam. Nemocnica potom hľadala darcu, ktorého odtieň kože sa čo najviac zhodoval s Chelseaho.

Pomahač sa narodil v Ostrave a vyštudoval lekársku fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Do bostonskej nemocnice, ktorá patrí niekoľko rokov medzi desať najlepších nemocníc v USA, prišiel na chirurgickú prax v roku 1996. Neskôr sa začal sústrediť na problematiku tvárovej transplantácie a v marci 2011 vykonal prvú úspešnú celkovú transplantáciu tváre v USA.