Neuveriteľná premena zúboženého psíka: Uvidíte, ako vyzeral predtým, vtlačia sa vám slzy do očí

Šteniatku z Anglicka sa zmenil život od základov. Adoptovala si ho veterinárka počas toho, ako sa jeho telíčko zotavovalo zo svrabu a zostalo takmer nahé bez kožušiny.

Napriek tomu, že mala Jessie DeFreitas doma štyri mačky a jedného psa, pohľadu malého šteniatka nemohla odolať, uvádza portál Fox News. Fenku s menom Honey zachránila po tom, ako ju v auguste priviezli do veterinárnej ambulancie jej bývalí nezodpovední majitelia.

„Keď mi povedal, že máme nového psa, musela som ho vidieť. Možno mala svrab, ale mala tiež krásne oči,“ povedala Jessie pre britskú tlačovú agentúru SWNS. Veterinár povedal, že ak by im fenku nezverili do rúk, pravdepodobne by to neprežila.

„Potrebovala neustálu starostlivosť, a tak som požiadala o jej adopciu. Moja mama sa ma pýtala, či som si istá, pretože doma máme štyri mačky a ďalšieho zachráneného psíka. Každý vie, že zvieratá milujem,“ znejú slová 21-ročnej Jessie z anglického mesta Crowley. Po troch mesiacoch starostlivosti sa z nahnevaného a agresívneho psa stalo „milé a sladké“ stvorenie.

„Keď sme ju prvýkrát priviedli domov, bola veľmi nenávistná. Jej pôvodné meno Honey ju vôbec nevystihovalo. Moja mama ju nazvala Terra,“ povedala záchrankyňa Jessie. Dnes ju hrdo označuje za svojho „úžasného“ domáceho miláčika a je nesmierne vďačná za to, že šteniatko urobilo taký neuveriteľný pokrok. „Zotavila sa naozaj dobre. Je to vidieť v jej očiach – je stále šťastnejšia a šťastnejšia,“ opisuje svojho domáceho miláčika Jessie.