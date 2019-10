Peťa si na seba ušila búdu: V Söldene bude musieť zabrať hneď od začiatku

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si niekoľko hodín pred prvou súťažou Svetového pohára nedávala konkrétne výsledkové ciele.

V sobotnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene (10.00/13.00) odštartuje celú sezónu, ako členka elitnej sedmičky si vyžrebovala číslo 1.

Záverečné týždne prípravy slovenskej reprezentantky poznačila operácia nosných dutín, ktorú podstúpila 17. septembra. "Prvé tri, štyri dni som bola len doma, lebo som nič nevládala. Ďalší týždeň znova, keď mi lekár povedal, že je všetko v poriadku, išla som na lyže," povedala Vlhová.

Posledné dni pred príchodom do dejiska úvodného podujatia absolvovala v Taliansku: "Bola som v Miláne s mojím kondičným trénerom. Rozhodli sme sa, že radšej pôjdem trénovať tam, než ísť na lyže. Vrátila som sa v stredu, vo štvrtok a piatok som mala tréning a v sobotu sú preteky. ŤAby som si nehovorila, že som mohla niečo urobiť ináč."

Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni bol v odhadoch na sobotu konkrétnejší: "Myslím si, že sa budeme pohybovať niekde v okolí piateho až desiateho miesta. Možno by som chcel viac, ale uvidíme. Ak to dopadne takto, bude to solídny výsledok. Najmä po tom, ako pred viac ako mesiacom absolvovala operáciu v plnej anestéze. Petra je pripravená na sedemdesiat percent, ale to nevadí, v Söldene nemáme príliš oslnivé výsledky. Vlani vypadla v druhom kole, predtým zobrala len pár bodov. Nelámem si s momentálnou situáciou hlavu." Magoni zdôraznil, že aj predchádzajúci úspešný ročník sa pre jeho zverenku "naostro" rozbehol až prvým špeciálnym slalomom vo fínskom Levi. Tento rok sa uskutoční 23. novembra: "Očakávam, že tak to bude aj tento rok. Po Söldene na nás čaká veľký kondičný kemp a po ňom pôjdeme do Levi, aby sme dobehli zameškané aj na lyžiach. Sezóna sa bude kryštalizovať až v marci, keď sú štyri slalomy aj štyri 'obráky'. Vtedy musíme byť silní a pripravení technicky aj mentálne."