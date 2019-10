Mária vyhrala s Novým Časom týždenný pobyt za 2 000 €: V Tatrách budem oddychovať so synmi

Najskôr prekvapenie, potom radosť! Presne také pocity zažila Mária Kováčová (37) z Lučenca, ktorá v Jesennej trhačke Nového Času vyhrala týždenný pobyt pre 2 dospelé osoby a 2 deti na 6 nocí v Hoteli Riverside*** v AquaCity Poprad v hodnote 2 000 €.

Pekná čašníčka si ráno robila kávu v práci, do rúk vzala Nový Čas a zo zvedavosti odtrhla nálepku na titulke, obrátila ju a zažmurkala od prekvapenia. Našla tri zhodné symboly a hneď mala lepší deň.

Mária často nesúťaží, dlho nemohla uveriť tomu, že sa na ňu usmialo šťastie. „Veľmi ma to potešilo, a tak som hneď zavolala do redakcie Nového Času, aby som si overila túto skvelú správu. Keď mi ju potvrdili, vyčarilo mi to úsmev na tvári,“ prezradila sympatická žena, ktorá sa už nevie dočkať vytúženého oddychu.

„Voľno som toto leto nemala, len som robila. Naposledy som bola na dovolenke minulý rok v Česku a rok predtým v Chorvátsku. Zoberiem mojich synov, ktorí sa na relax rovnako tešia,“ dodala. Kedy však pobyt využije, ešte nenaplánovala, musí zosúladiť pracovné povinnosti a vypýtať synov zo školy.

Uvažovala aj o zime, pretože príroda pod Tatrami je vtedy skutočne malebná a ponúka fotogenické scenérie. Navyše v AquaCity Poprad je k dispozícii množstvo atraktívnych procedúr, ktoré si môžu počas pobytu užiť. „Už sa neviem dočkať,“ uzavrela Mária.