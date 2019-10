Hory si opäť vybrali krutú daň: V Žabom sedle zomrel horolezec Peter († 44), ostal visieť mŕtvy na lane

V piatok dopoludnia v stene smerom na Žabí kôň zahynul horolezec Peter († 44). O život prišiel na lane, s ktorým preliezol mnohé tatranské vrcholy. Muža ratovali najrýchlejšie, ako sa dalo, žiaľ, pomoci mu už nebolo.

Peter († 44) s kamarátmi sa vybral na lezeckú hrebeňovú túru do Tatier. Rozhodli sa zdolať Žabí kôň (2 291 m n. m.), ktorý je na slovensko-poľských hraniciach. Mengusovskou dolinou vyšli do Žabieho sedla, zakrátko však prišlo k tragédii.

„V doobedňajších hodinách boli záchranári HZS požiadaní o pomoc horolezcami, ktorí nastupovali na hrebeňovú túru na Žabí kôň. Pri prvom zlaňovaní ostal visieť 44-ročný horolezec v lane. Nejavil známky života, tak sa aj s pomocou ďalších horolezcov k nemu dostali a začali okamžite kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ informovali horskí záchranári.

Podľa vedúceho zásahu Pavla Kunu je tento výstup medzi horolezcami obľúbený a volá sa horolezecká maturita. „Začína sa zlanením do malej štrbinky. Práve tu sa stala nehoda. Ťažko povedať, čo bolo príčinou. Zrejme to bola zhoda niekoľkých nešťastných náhod, práca s lanom vo vise, pošmyknutie, ťažko to hodnotiť. Isté je, že horolezec ostal visieť na lane tak nešťastne, že upadol do bezvedomia,“ opisuje priebeh strašného nešťastia.

K Petrovi sa okamžite spustil z paluby vrtuľníka, no pre exponovanosť miesta ho museli previezť k Žabím plesám, kde už bol aj lekár leteckej záchrannej služby. Muža oživovali desiatky minút, žiaľ, bezúspešne. „Pri zlaňovaní sa 44-ročný horolezec pošmykol a ostal visieť na lane. Prítomní svedkovia začali muža okamžite laicky resuscitovať. Po prílete k miestu určenia bol horský záchranár k horolezcovi vysadený pomocou techniky palubného navijaka.

Z náročného exponovaného terénu bol následne evakuovaný a prevezený na Žabie plesá, kde už čakal lekár leteckých záchranárov. Žiaľ, napriek maximálnej snahe záchranárov už mužovi nedokázali pomôcť a lekár mohol skonštatovať už len úmrtie. Posádka sa vrátila na svoju základňu bez pacienta,“ informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Priebeh nešťastia

1. Peter s partiou sa vybrali zdolať Žabí kôň.

2. Pri prvom zlaňovaní sa pošmykol a ostal visieť na lane.

3. Upadol do bezvedomia, žiaľ, oživiť sa ho už nepodarilo.