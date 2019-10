Najdrahšia figúrka z kultovej filmovej série Hviezdne vojny: Zo sumy sa vám zatočí hlava

Lákavá ponuka pre všetkých fanúšikov filmov Hviezdne vojny! Aukčný dom v Pensylvánii ponúka na predaj figúrku postavy Boba Fett, ktorá sa objavila v štyroch epizódach. Očakáva sa, že sa predá za 450-tisíc eur a stane sa tak najdrahšou hračkou z kultovej série filmov.

„Figúrka je veľmi unikátna,“ objasňuje hovorkyňa aukčného domu Kelly McClain. Hračka je totiž z roku 1979. Vyrobených bolo menej ako 100 kusov, pričom sa odhaduje, že v súčasnosti existuje už len 30. Zaujímavé je, že do obchodov sa tieto figúrky nikdy nedostali. Na chrbte totiž mali malé rakety, ktoré boli vyhodnotené ako nebezpečné pre deti. Mohli by ich prehltnúť a zadusiť sa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aukcia končí 7. novembra, no už teraz jej cena prevýšila 100-tisíc eur a pokorila tak doterajší rekord. Záujemcovia stále prihadzujú a konečná suma by sa mohla vyšplhať až do výšky 450-tisíc eur. Doteraz bol najdrahšou hračkou z Hviezdnych vojen práve prototyp tejto postavy Boba Fett, ktorý sa v júli predal za 100-tisíc eur. Ten bol na rozdiel od sériovej podoby nepomaľovaný.

