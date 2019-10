Vystrašení cestujúci MHD v Košiciach: Z autobusu sa valil dym!

Prekliate autobusy?! Cestujúcich v Košiciach znovu vystrašil valiaci sa dym v autobuse. Tentoraz vychádzal zo zadnej časti vozidla.

Ľudia museli z neho vystúpiť v piatok okolo 5. hodine ráno pri Technickej univerzite. Neďaleko odtiaľ začiatkom októbra už do tla jeden autobus zhorel. V tomto prípade nevyšľahli plamene a nikto sa nezranil, no vyzeralo to nebezpečne.

Cestujúci, ktorí nastúpili do košickej MHD v piatok ráno, do cieľa nedorazili. „Vyzeralo to hrozne, pretože autobus museli odstaviť a tých porúch je čoraz viac. Aby sme sa báli nastúpiť do vozidla, to nie je dobrá predstava,“ povedal Novému Času očitý svedok. Hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová uviedla, že išlo o bežnú poruchu autobusu.

„Tiekla nemrznúca zmes. Poruchu sme odstránili a ako náhrada bolo poslané zálohové vozidlo,“ dodala Petrušová. Odborový predák DPMK Ivan Horváth o novej udalosti nevedel, no uviedol, že ak praskne hadica s nemrznúcou zmesou, jasne sa potom valí para.

„Pred 4 - 5 rokmi bolo vymenených 127 autobusov značky SOR. Sú v záruke dva roky alebo 200-tisíc kilometrom, pričom vozidlá sa pravidelne servisujú podľa plánovanej údržby,“ prezradil Horváth. Podľa neho systém modernizácie vozidlového parku by mal byť nastavený tak, že každý rok by sa malo obmieňať minimálne 10 percent vozidiel.

„Budem sa na to pýtať aj na budúcotýždňovej dozornej rade. Ani v minulosti k takej častej výmene vozidiel nedochádzalo a dospelo to až do takej situácie, že nebolo s čím robiť,“ dodal Horváth. Len pred dvoma týždňami pritom na neďalekej Watsonovej ulici začal horieť autobus linky 55 a zhorel do tla. Známy je aj prípad samovoľného pohybu vozidla, ktoré pritlačilo a zranilo chodkyňu. V minulosti už boli aj problémy s brzdením električiek.