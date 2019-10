Pavol Topoľský o šou Tvoja tvár: Určite nechcem konkurovať mladým

V markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome je najstarší spomedzi účinkujúcich.

Napriek tomu, že spev ani tanec nie sú jeho silnou stránkou, Pavol Topoľský (58) statočne bojuje o priazeň televízneho diváka tým, čo mu je najbližšie. Hereckými skúsenosťami a nadhľadom, ktorý vo svojom veku berie ako výhodu. Veď aj pre Nový Čas Nedeľa prezradil, že v jeho prípade platí, že muži sú veční chlapci, ktorí nedozrievajú...

Asi nie je ľahké súťažiť najmä v tanečnej zložke s oveľa mladšími ročníkmi?

Keď ma oslovili, najprv som to veľmi slušne odmietol s tým, že ponuku si vážim, ale necítim sa na to, aby som spieval a tancoval. To naozaj nie je moja parketa. Keď som sa potom porozprával s režisérom a vysvetlil mi dramaturgický zámer, zistil som, že sa vlastne nemám čoho báť. Určite nechcem konkurovať mladým, ale každý tam má svoje miesto. A to moje miesto je zabaviť ľudí, urobiť smiešnu šou.

Takže nemáte problém urobiť si zo seba srandu?

To určite nie, dokonca si robím z nedostatku cnosť a naschvál zvýrazním, že neviem tancovať. Od začiatku bolo jasné, že nie som v šou na to, aby som konkuroval Davidovi Hartlovi, Nele Pociskovej či Zuzke Kravárikovej.

Čo je na tom všetkom úplne najťažšie? Tanec alebo spev?

Borím sa rovnako so spevom aj s tancom. Som činoherný herec, ktorý síce občas v muzikáloch spieva aj tancuje, ale to je v divadle, kde sa predstavenie skúša aj dva - tri mesiace. Čo samozrejme nie je prípad tejto šou. Klobúk dolu, keď vidím, ako to niektorí s tými ťažkými pesničkami a ťažkými choreografiami zvládajú. Toho som sa na začiatku zľakol. Napokon som sa vcelku dobre medzi ostatných zaradil a s odretými ušami to dávam.