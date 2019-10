Dáda Patrasová o tom, prečo sa s Gottom († 80) odcudzili: Za všetkým je Slováčkova milenka

Vraví sa, že za všetkým hľadaj ženu. Svoje o tom vie aj nezabudnuteľná princezná Xénia zo seriálu Arabela, česká herečka a moderátorka detských programov Dáda Patrasová (63).

Už niekoľko rokov sa totiž verejne prepiera jej manželstvo s hudobníkom Felixom Slováčkom (76), ktorý sa netají, že jeho milenkou je o 40 rokov mladšia výtvarníčka Lucia Gelemová. Naposledy to bolo na pohrebe Karla Gotta († 80), keď Dáda prišla do Katedrály sv. Víta so svojím synom a jej manžel s mladou milenkou. Aj o tejto chúlostivej téme sme sa s Patrasovou rozprávali u nej doma na pražských Vinohradoch.

S Karlom Gottom ste boli veľmi blízki priatelia. Svedčia o tom aj obrazy, ktoré vám daroval a dodnes visia vo vašom dome na stene. Všimli sme si ale, že na jednom je váš manžel Felix Slováček zobrazený len čiastočne. Prečo?

Keď mi ho Karel daroval, povedal mi: „Vieš, ja som Felixa namaľoval len z polovice, pretože on je stále na cestách, polovicou je vlastne stále inde.“ Spomínam na všetky dni a večery, keď sme u nás spolu sedeli. Karel miloval jahňacie, robila som ho na veľa spôsobov podľa receptov z babičkinej Starej kuchárky. Rád experimentoval s jedlom, zbožňoval rôzne druhy chutí. Pochvaľoval si napríklad moje jahňacie na kyslých uhorkách a šunke.

Zvykol občas len tak pre zábavu zaspievať?

Bol neskutočne milý a pozorný. Pamätám si, že keď mal náš syn Felix pár mesiacov, Karel prišiel k nám na návštevu. Podišiel k synovej postieľke a začal mu spievať operné piesne. Malý Felix sa rozosmial, mával ručičkami a nožičkami. Karel dospieval a vyhlásil: „Tak pozor, to je prvé dieťa, ktoré sa pri mojom speve nerozplakalo!“ V minulosti bol medzi našou rodinou a Karlom Gottom naozaj veľmi úzky vzťah.

Kedy ten vzťah ochladol?

Myslím si, že Karel sa veľmi dištancoval od milenky môjho manžela. Možno bol dôvod to, že s tým nesúhlasil.