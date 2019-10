Tínedžerka odišla z domu a viac sa neozvala: Rodina Tamary prosí Slovensko o pomoc

Trnavskí kriminalisti pátrajú po 14-ročnej Tamare Kukučkovej z Piešťan. Tamara odišla z domu v pondelok a odvtedy sa nikomu blízkemu neozvala, informuje polícia na sociálnej sieti.

V tejto chvíli nevedia ani príbuzní, ani polícia, kde by sa dievča mohlo nachádzať. Meria cca 155 cm, je štíhlej postavy, má čierne vlasy dlhé po ramená, hnedé oči. "Zdanlivo vyzerá vyspelejšie, asi na 16 rokov. Pohybovať sa môže kdekoľvek na Slovensku, predpokladáme, že by to mohlo byť aj v Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom či Leopoldove," doplnila polícia.

Ak ste nezvestné dievča niekde videli, môžete mužov zákona kontaktovať na sociálnej sieti, prípadne zatelefonovať na linku 158.