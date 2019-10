Nebudete chcieť veriť: Vysokoškoláci si izby v Mlynskej doline premenili na parádne bývanie

Zobrali to do vlastných rúk. K bývaniu v mnohých internátoch patrí rozheganý nábytok, plesnejúce steny a netesniace okná.

Niekedy však stačí trochu zručnosti a neútulné priestory dokážu šikovné ruky študentov premeniť na izby podľa svojich predstáv. Niektorí to zvládnu za pár eur, iní siahnu do vrecka o niečo hlbšie, aby si spríjemnili čas strávený v druhom domove. Namiesto zničenej omietky rozjasnia priestory zaujímavé tapety a ošúchané postele nahradia deky s hrejivým motívom. Nový Čas zistil, koľko študenti do izieb investovali.

Komfort ako doma - Diana (21), Internát „Šturák“

- Keďže toto je môj prvý rok v internáte, nakoľko som predtým bývala v petržalskom byte, chcela som sa trochu priblížiť komfortu, ktorý som mala doma.

Investícia: 70 eur

Stihli sme to za deň - Adriana (19), Internát „Šturák“

- Ja som taký typ, ktorý prerába všetko. Už počas akademického týždňa som sledovala izby na webe, objednávala doplnky a posielala ich spolubývajúcim. V izbe sme 3 a stihli sme to za jeden deň, chceme sa tu cítiť dobre.

Investícia: 300 eur

S výdavkami počítala vopred - Janka (19), Internát „Átriaky“

- Izbu som si plánovala zútulniť ešte pred príchodom do internátu a úpravy som stihla v priebehu prvých pár dní. S výdavkami som počítala vopred, čiže už v priebehu leta som si postupne nakúpila potrebné veci. Niektoré som si priniesla z domu. Myslím, že sa rozpočet dá v pohode zmestiť do takých 50 eur.

Investícia: 50 eur