Legendárna značka vytvorila nevšednú kolekciu: Chcete rifle Star Wars?

Rifle s nápisom Nech ťa sila sprevádza? Prečo nie! Značka Levi’s vytvorila novú kolekciu oblečenia v spolupráci s Hviezdnymi vojnami. Práve odtiaľ pochádza legendárny pozdrav.

Jonathan Cheung, ktorý je hlavou značky Levi’s už niekoľko rokov, je zároveň aj veľkým fanúšikom filmov Hviezdne vojny. „Pamätám sa, ako som prvý film sledoval v kine so zatajeným dychom. Myslím, že to bol rok 1977. Dodnes je to môj najpozeranejší film. Bol som na ňom asi päťkrát,“ vyznáva sa Cheung. Kto by to bol povedal, že o 40 rokov neskôr vytvorí v rámci spolupráce Levi’s a Hviezdnych vojen kolekciu oblečenia?

Kúsky sú premyslené do posledného gombíka. „Gombíky sú čierne so žltým nápisom, čo je jedinečné,“ hovorí Cheung. Na rifliach, bundách aj tričkách sú napísane typické hlášky z filmu, alebo sú na nich vyobrazené postavy, ako sú Darth Vader, Chewbacca či princezná Leia.

Kolekcia bude pre fanúšikov dostupná v obchodoch aj na internete od 1. novembra. Cena najlacnejších kúskov sa pohybuje okolo 30 eur. Tie najdrahšie však stoja až 170 eur. Očakáva sa, že sa vďaka horlivým fanúšikom rýchlo vypredajú.