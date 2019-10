Hitmaker Michal David odhalil bombu: Pieseň Teď královnou jsem já mala spievať Céline Dion!

Narodeniny oslávi vo veľkom štýle! Hitmaker Michal David oslávi budúci rok 60-tku, no s hudbou sa tak skoro skončiť nechystá. Tento rok má za sebou obľúbený spevák Open Air Tour v Čechách, no absolvoval aj niekoľko koncertov na Slovensku. Už teraz však plánuje koncerty na budúci rok, nakoľko svoje okrúhle narodeniny oslávi ako inak – veľkolepým koncertom! Na jeden sa však chystá aj on sám a to dokonca za veľkú mláku. Tam sa mal stretnúť s hviezdou svetového formátu, s ktorou sa mu kedysi črtala aj spolupráca!