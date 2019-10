Prominentný člen Smeru Glváč v problémoch: S Kočnerom riešil Bašternáka aj kúpu luxusnej lode?!

Klamal o stretnutiach s Kočnerom?! Podpredseda parlamentu Martin Glváč (51) lieta vo veľkom škandále. Po tom, čo si písal s volavkou Mariána Kočnera Alenou Zsuzsovou, tak vyšlo najavo, že si mal vymieňať stovky správ aj so samotným mafiánskym podnikateľom.

Komunikáciu, ktorá pochádza z aplikácie Viber, zverejnil Igor Matovič a má dokazovať, že Glváč mal s Kočnerom blízky a intenzívny vzťah. Ak sú správy reálne, tak ukazujú, že Glváč klamal, keď hovoril, že Kočnera videl naposledy v roku 2012. V komunikácii pritom podrobne rozoberajú napríklad Ladislava Bašternáka, ktorého vraj riešili v kancelárii bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho.

Podpredseda parlamentu a prominentný člen Smeru Glváč Kočnera považuje v správach za blízkeho človeka. „Majko, čo treba?“ píše Kočnerovi. „Tebe verím úplne, ale občas potrebuješ priložiť polienko, hoc aj spoza oceánu,“ dodáva. Komunikácia odhaľuje utajené stretnutie, na ktorom mali spolu riešiť dosadenie bývalého viceprezidenta Finančnej správy Dušana Páteka.

„Glváč na žiadosť Kočnera zorganizoval deň pred vymenovaním prvého viceprezidenta Finančnej správy Dušana Páteka stretnutie v kancelárii Imreczeho, ktoré sa konalo 15. 5. 2016. Následne na druhý deň je Pátek vymenovaný za prvého viceprezidenta Finančnej správy,“ hovorí Matovič. Pátek je podľa neho človek, ktorý sa angažoval ako riaditeľ Daňového úradu v Bratislave v nadmerných odpočtoch daní Ladislavovi Bašternákovi. Ten teraz sedí vo väzení za podvody.

Kočner chcel stretnutie u Glváča doma aj s Pátekom. „Nehovor dopredu nič. Len nech dojde. Riešim jeho problém. Viem to vyriešiť, aby ho nemal. Ale potrebujem to prebrať osobne za tvojej prítomnosti,“ písal Kočner. Glváč bol ochotný zariadiť stretnutie, akurát sa neskôr zmenilo miesto. „Ok. Soňa tu má babinec, tak to dáme u Feďa v kancli. (Imreczeho, pozn. red.),“ odpísal Glváč.

Zo správ vyplýva, že podpredseda parlamentu mal vybavovať pre Kočnera viacero stretnutí s kľúčovými ľuďmi štátnych úradov, ale riešili aj výberové konanie na primára vo vojenskej nemocnici v Ružomberku či dosadenie zástupcu riaditeľa SIS. Podľa Matoviča v správach vplyvný Smerák odkázal Kočnera na Norberta Bödöra, ktorý je podozrivý v súvislosti s lustrovaním novinárov a vplyvmi na políciu. Kočner sa zaujímal o to, prečo vyšetrujú Bašternáka.

Glváč podal na Matoviča trestné oznámenie. „Zverejnená údajná komunikácia a hodnotiace úsudky Igora Matoviča nesedia s realitou. Platí to, čo som už povedal a trvám na tom, že s Kočnerom som nemal žiadne stretnutie od januára 2012,“ povedal Glváč.

F. Imrecze: „Nikdy v živote som sa s M. Kočnerom nestretol. Rovnako sa nikdy neuskutočnilo stretnutie medzi mnou M. Kočnerom. a M. Glváčom.“

Bývalý viceprezident Finančnej správy D. Pátek: „Prezentované informácie o stretnutí v kancelárii prezidenta FS nie sú pravdivé. Žiadne takéto stretnutie sa nikdy neuskutočnilo, takže som na žiadnom takomto stretnutí nemohol zúčastniť, je to absolútny nezmysel.“