Rastie z neho druhý Charles? Dedko tomu podľahol dávno, George je tiež už posadnutý

Britský princ George (6) v sebe nezaprie gény po dedkovi Charlesovi (70).

Princa z Walesu to vždy ťahalo k poľnohospodárstvu a v produkcii biopotravín dlhodobo podniká. Jeho vnuk a budúci britský kráľ princ George zatiaľ úplne neholduje prehadzovaniu hnoja, ale poľnohospodárske stroje ho bavia rozhodne viac ako Rolls Royce či športové autá. Miluje predovšetkým traktory.

Vyzradil to na neho jeho tridsaťsedemročný otec princ William, ktorý zavítal na otcov statok vo vojvodstve Cornwall. Tam sa stretol s farmárom Mervynom Keelingom, ktorý mu predviedol svoje nové stroje. "Mal som dnes priviesť Georgea. On by to absolútne zbožňoval ... Je traktormi posadnutý. Moje deti sa už, viete, hrajú s traktormi. Je dôležité vodiť ich na vidiek, aby pochopili prírodu," vyhlasuje William v zábere televízie ITV, v ktorom sa objavuje počas dialógu s Keelingom.

Georgeova sestra princezná Charlotte zase v sebe nezaprie gény po mame vojvodkyni Catherine (37). Tá nedávno priznala, že malá princezná už v štyroch rokoch zvláda pikantné jedlo, ktoré ona sama zbožňuje. "Variť karí pre moju rodinu je veľmi náročné. Deti musia mať svoju variantu bez korenia, William to má rád stredne ostré a ja to mám rada celkom dosť ostré. Charlotte ale celkom dobre zvláda pálivé," priznala nedávno vojvodkyňa z Cambridgeu.