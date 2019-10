V kamióne z Bulharska bolo 39 mŕtvych tiel: Prípad pripomenul desivý nález v slovenskej dodávke

Hrozivý nález čakal na políciu a záchrannú službu v priemyselnom parku v britskom grófstve Essex. V kamióne z Bulharska našli už len mŕtve telá.

Kamión, ktorý pochádza z Bulharska, šoféroval len 25-ročný muž zo Severného Írska. Toho hneď po náleze zatkli pre podozrenie z vraždy. Priemyselný park Waterglade v meste Grays, severne od Londýna, uzavreli. Pracovníkov doň nevpustili. Policajtov a záchrannú službu privolali na miesto pred treťou hodinou ráno. Waterglade slúži aj ako miesto odpočinku nákladných automobilov, ktoré smerujú do prístavu Dover v juhovýchodnom Anglicku a k terminálu tunela pod Lamanšským prielivom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po príchode sa mužom zákona naskytol otrasný pohľad. V kontajneri, ktorý kamión prevážal, našli 39 mŕtvych osôb. Podľa informácií denníka Independent je medzi 38 mŕtvymi dospelými aj jedna osoba v tínežerskom veku, totožnosť obetí však zatiaľ nezistili. „Ide o tragickú udalosť, keď o život prišiel veľký počet ľudí. Pokračuje vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo sa stalo,“ uviedol policajný šéf v Essexe Andrew Mariner.

Dodal, že prebieha identifikácia, ale očakáva sa, že to bude veľmi dlhý proces. Konzervatívna poslankyňa Jackie Doyle-Price v príspevku na twitteri uviedla, že tento trestný čin by mohol súvisieť s obchodovaním s ľuďmi. Napísala, že pašovanie ľudí je opovrhnutiahodným a nebezpečným činom.

Prišiel z Bulharska

Kamión pritom meral dlhú cestu. Do blízkosti Doveru sa totiž dostal veľkou okľukou z opačnej strany. Vyraziť mal z Bulharska, no nešiel najkratšou cestou trajektom z francúzskeho Calais do Doveru, pretože tam sú teraz prísnejšie kontroly. Do Británie sa totiž pred brexitom snaží dostať čo najviac migrantov. Namiesto toho sa kamión preplavil na trajekte z belgického mesta Zeebrugge do anglického Purfleetu. Cesta kamiónu sa tak predĺžila. Zatiaľ nie je známe, ako dlho boli obete v kontajneri zavreté.

71 mŕtvych pri našich hraniciach

Koncom augusta 2015 na diaľnici pri rakúskom Parndorfe, asi

40 km od Bratislavy, objavili diaľniční policajti chladiarenské vozidlo so 71 mŕtvymi migrantmi. Išlo o utečencov zo Sýrie, medzi ktorými boli aj ženy a deti. Našli ich v dodávke s logom slovenskej Hyzy, no auto už firme nepatrilo. Minulý rok v Maďarsku odsúdili na 25 rokov štyroch hlavných páchateľov za spoluúčasť na viacnásobnom prevádzačstve a za spoluúčasť na vražde.