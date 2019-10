Lukáš Adamec v slzách: Čo ho tak dojalo?

Lukáš Adamec si splnil detský sen! V najbližšom vydaní relácie 3 pódiá sa stretol so svojim idolom a spolu si zahrali.

Tentoraz to bude skutočne dokonalá zmes žánrov. Jazz, pop, rock, ale aj slovenský a rómsky folklór. Diváci sa môžu tešiť na mimoriadne temperamentný diel. Už túto sobotu na Jednotke RTVS!

Relácia 3 pódiá je podľa fanúšikov z týždňa na týždeň lepšia! V najbližšom vydaní sa stretnú naozaj výnimoční hudobníci s obrovským temperamentom. Lukášovi Adamcovi navyše tvorcovia relácie splnili detský sen!

„Som rád, že je tu relácia, ktorá sa zaoberá hudbou, pretože takéto programy na našich obrazovkách chýbajú. Vždy sa teším, že budem vidieť a počuť nové kapely a že o tých, ktoré poznám, sa dozviem niečo viac. Navyše ma potešilo, keď som zistil, že budem v jednej relácii s Danom Bártom. Je to môj idol, hudobník, ktoré som vždy veľmi počúval a sledoval jeho kariéru. To znamená, že sa mi naozaj splnil sen a som šťastný,“ vraví Lukáš Adamec.

Zdá sa, že jedným z cieľov aktuálneho dielu je roztancovať divákov. World music kapela Banda vnesie do relácie trochu východniarskeho a rómskeho folklóru. No a Dan Bárta bude skvelý ako vždy. Aj on si nakrúcanie v košickej Tabačke užíval.

„Bolo to super, taký dobrý pomer organizácie a chaosu, to človeka udrží príčetného a prítomného. Keď si môžete zahrať v telke naživo, je to skvelá vec, veď to hudobnícke, hráčske remeslo nie je práve v kurze. Slávny chce byť každý, ale načo cvičiť a trápiť sa s nejakým inštrumentom, keď máme enter, no nie? Banda s Lukášom a my, to bol dobrý mix. Hudba ide, všetko ide,“ vraví s úsmevom Dan Bárta.

„Od začiatku sme boli nadšení, že sa stretneme práve s fenomenálnym spevákom Danom Bártom a jeho úžasným spoluhráčom, kontrabasistom Robertom Balzarom. Svojou pohotovosťou a kolegialitou nás milo prekvapili aj Lukáš Adamec a Peťo Bič. Spoločné záverečné číslo bolo pre nás výzvou, vôbec sme ho, podobne ako Dan Bárta, nečakali a teda nemali vôbec pripravené. Museli sme naplno zapnúť svoje folkloristické improvizačné inštinkty, aby sme to zvládli. Že ako, posúdia diváci,“ uzatvára líder Bandy Samo Smetana.

Verejnoprávna RTVS vysiela reláciu 3 pódiá každú sobotu večer na Jednotke. Najbližšia sa vysiela v sobotu 26.10.2019. Začiatok je o 22:20.