Chlapček dostal chrípku, desivo sa to zvrtlo: Nemôže chodiť, jesť ani rozprávať!

Vyzeralo to ako obyčajná chrípka, nikto ani len netušil, aké hrozivé následky sa dostavia. Zo zdravého a veselého chlapčeka sa v priebehu dvoch rokov stalo vážne choré dieťa pripútané na lôžko.

U britského chlapčeka Blakea (6) sa pred dvoma rokmi začali prejavovať príznaky chrípky. Jeho stav sa však začal rapídne zhoršovať. Bežné ochorenie tak prerástlo v zriedkavú autoimunitnú poruchu, ktorá jemu aj celej rodine obrátila život naruby.

Keď sa Blake začal cítiť veľmi zle, jeho matka Kirsty Hostick (32) ho vzala k lekárovi. Ten jej povedal, že chlapec má chrípku a s liekmi ich poslal domov. V priebehu 24 hodín sa však chlapčekov stav výrazne zhoršil, informuje britský denník Daily Mirror. Blake prestal rozprávať, nič nejedol, mal problémy s rečou a strácal rovnováhu. Vystrašená matka privolala synovi sanitku, ktorá chlapca odviezla do nemocnice. Blake sa vrátil domov až po deviatich mesiacoch.

Lekári chlapčekovi diagnostikovali veľmi zriedkavú chorobu, ktorá sa nazýva akútna nekrotizujúca encefalopatia, ktorá poškodzuje mozog pacienta. Blakea preto museli lekári uviesť do bdelej kómy. "Stále sme dúfali, že otvorí oči a bude z neho ten istý Blake ako predtým," povedala nešťastná matka. "Potom však otvoril oči a nebolo v nich absolútne nič," dodala. Chlapček zostal ťažko telesne postihnutý, vie urobiť len pár krokov a to len tiež za pomoci svojich blízkych. Konzumuje cez hadičku a vôbec nerozpráva. Rodičia zbierajú peniaze na drahú liečbu, ktorá by mu pomohla zvýšiť kvalitu života. "Chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme mu vrátili tú časť života, ktorú sratil," uzatvára odhodlaná mama.