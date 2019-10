Lydia († 21) prezrela priateľov mobil, ten pohľad neuniesla: Samovražda po šokujúcom náleze!

Dvadsaťjedenročná Angličanka Lydia Roberts spáchala samovraždu po tom, čo našla v priateľovom mobile neslušné fotky mladých dievčat.

Podľa The Sun sa mladá žena mala po šokujúcom náleze v druhom mobile jej priateľa Adama Wellsa (27) cítiť zraneno. Obrázky pochádzali z ruskej webovej stránky.

Pár sa hádal ohľadom týchto fotiek cez sms správy. Okolo obeda sa Adam vrátil domov a v hádke pokračovali. Večer odišiel von baviť sa so svojimi priateľmi a kolegami. Keď sa okolo pol štvrtej nadránom vrátil domov, našiel svoju priateľku obesenú.

Podnikateľ s kozmetickými produktmi čelil súdu a za neslušné obrázky sa dostal na päť rokov na zoznam sexuálnych delikventov. Lydia, ktorá pracovala ako obchodná asistentka, sa už v minulosti pokúsila o samovraždu. Dokonca mala predpísané lieky na depresiu.

V čase, keď došlo k tejto tragédii, pár spolu chodil už vyše dvoch rokov. Koroner na súde vypovedal, že zohľadnil všetky dôkazy a Lydia si sama zobrala život. "Dôkazy sa týkajú jej duševného zdravia a povahy korešpondencie, ktorá prebehla v ten deň medzi ňou a Adamom Wellsom."

"Už v minulosti sa pokúsila zabiť, trpela depresiou a mala predpísané antidepresíva. Žiaľ, 10. júna 2017 bola nájdená obesená v dome Adama Wellsa. Úprimnú sústrasť rodine."

Adam bol obvinený z držania 31 neslušných fotiek detí. Lydiina matka prehlásila, že jej dcéra sa cítila ublížene a znechutene z toho, čo našla - ešte viac pri spomienke na to, že Adam trávil čas s jej sesternicou a bratrancom. "Cítim, že to on ju donútil urobiť to, čo spravila," hovorí matka. "Našu rodinu zničila strata našej krásnej dcéry, nikdy mu to neodpustíme," dodáva.