Johnson pozastavil prijímanie zákona o brexitovej dohode: Libra sa otriasa v základoch

Britská vláda pozastaví prerokúvanie vykonávacieho zákona k brexitovej dohode a musí zrýchliť prípravy na variant brexitu bez dohody. Vyhlásil to premiér Boris Johnson po tom, čo v utorok dolná komora parlamentu odmietla vládny harmonogram pre schvaľovanie spomínaného zákona.

Zároveň povedal, že Británia "tak alebo onak" opustí Európsku úniu na základe dohody, ktorú minulý týždeň uzavrel so zvyškom spoločenstva. "Musím vyjadriť sklamanie nad tým, že táto snemovňa odhlasovala zdržanie namiesto harmonogramu, ktorý by zabezpečil, že by Spojené kráľovstvo mohlo odísť 31. októbra s dohodou," uviedol Johnson. "Teraz čelíme tomu, že potrvá neistota (...) Vláda musí prijať jediný zodpovedný kurz a zrýchliť naše prípravy na vyústenie bez dohody," dodal.

Britský premiér zároveň privítal skutočnosť, že poslanci pri prvom hlasovaní utorkového večera upravenú brexitovú dohodu podporili, keď posunuli vykonávací zákon do ďalšej fázy legislatívneho procesu. Neuviedol ale, že jeho prerokúvanie definitívne končí, ako naznačoval v popoludňajšom vystúpení pred poslancami.

Líder labouristickej opozície Jeremy Corbyn Johnsona vyzval, aby spolupracoval s opozíciou a dohodol "rozumný" harmonogram pre prerokovanie "nesmierne dôležitého" vykonávacieho zákona. "Myslím, že táto snemovňa schváli prerokúvanie tohto zákona," dodal. Johnson ale v reakcii uviedol, že legislatívny proces bude pozastavený, kým štáty EÚ nerozhodnú o britskej žiadosti o nový odklad brexitu. Bude s nimi vraj o tomto kroku hovoriť. Premiér zopakoval svoj názor, že Británia by úniu mala opustiť v aktuálnom termíne na konci októbra.

Popoludní avizoval, že ak zvyšok EÚ pristúpi na požadované trojmesačné odsunutie dátumu brexitu, bude usilovať o predčasné voľby. Britská libra potom, čo Dolná snemovňa odmietla harmonogram schvaľovania zákona k brexitu, klesla voči doláru i euru. Okolo 20:50 SELČ libra voči doláru odpisovala bezmála 0,6 percenta na 1,2888USD. Euro v rovnakom čase voči libre posilnilo o 0,4 percenta na 0,8632 GBP.