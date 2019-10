Nemocnicu vo Zvolene čaká veľká prerábka: Za nový urgent vysolia 7,1 milióna €

Dobrá správa pre vyše 100-tisíc obyvateľov. V Nemocnici Zvolen začali s výstavbou urgentného príjmu.

Dokončiť by ho mali do polovice roku 2021 a nemocnica na projekt získala nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu. Súčasťou nového urgentu budú aj nové operačky či oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a sadrovňou. V ambulantnej časti bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie a pre expektačné lôžka, kde bude pacient sledovaný aj niekoľko hodín.

„Cieľom projektu je zmodernizovať zvolenskú nemocnicu tak, aby sme mohli poskytovať najmodernejšiu akútnu starostlivosť pre spádovú oblasť s vyše 120-tisíc obyvateľmi. Výsledkom bude optimalizácia diagnostického a liečebného procesu pre pacientov s akútnym ochorením a vybudovanie najmodernejšieho diagnostického zázemia pre našich pacientov,“ prezradil riaditeľ Nemocnice Zvolen Ján Belanský. Výška dotácie aj so spolufinancovaním Nemocnice Zvolen predstavuje 7,1 milióna eur, pričom ide o najväčšiu investíciu v jej novodobej histórii.

Čo všetko vybudujú

1. Centrálny urgentný príjem: Pôjde o kompletnú rekonštrukciu a vybudovanie centralizovaného urgentného príjmu.

2. Budova Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny: Nová, bude súčasťou urgentu.

3. Operačné sály: Pôjde o rekonštrukciu a vybudovanie troch nových a moderných operačných sál (septická, aseptická a superaseptická), taktiež súčasť urgentu.