Lekári kritizujú Kalavskej zákon o reforme nemocníc, ministerstvo hovorí o nepochopení

Slovenská lekárska komora (SLK) je presvedčená, že aktuálny návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie, neprinesie žiadne zlepšenie dostupnosti ani kvality zdravotnej starostlivosti. Píše o tom v otvorenom liste adresovanom ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD).

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že SLK nepochopilo návrhy o typológii nemocníc, ktorá je jedným z cieľov stratifikácie.

SLK nazýva nové prerozdelenie nemocníc podľa typu "výmenou tabuliek". Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR však mieni, že ide o očividné nepochopenie súčasného systému a taktiež jeho návrhov. "Dnes typológia nemocníc absentuje takmer v každej podobe, a práve toto považujeme za jednu z hlavých príčin dnešného neuspokojivého stavu ústavnej zdravotnej starostlivosti," hovorí rezort s dôvetkom, že ide o kľúčový pilier celej reformy.

Komora tiež tvrdí, že nemala možnosť oboznámiť sa s materiálom o maximálnych čakacích lehotách. Takisto poukazuje na to, že ani nie je možné definovať správne a relevantné časové údaje k dĺžke čakacích lehôt, pretože definovaniu "musí v prvom rade predchádzať vyriešenie problému personálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane zadefinovania optimálnej siete".

Ministerstvo hovorí, že zoznam potrebných výkonov bude súčasťou vykonávacieho predpisu, ktorý bude v krátkej dobe zaradený do medzirezortného pripomienkovacieho konania. "Podobne je to aj s novou ambulantnou sieťou, ktorej zmeny momentálne prechádzame s hlavnými odborníkmi a odbornými spoločnosťami," dopĺňa. "Fakt, že SLK nie je o tomto informovaná, len ilustruje nedostatok komunikácie medzi SLK a odborníkmi, nie je to teda chybou MZ SR," dodáva.

SLK rovnako uviedla, že navrhovaná reforma nemocníc neprimerane zvyšuje kompetencie zdravotných poisťovní. Rezort sa bráni, že poisťovne majú v návrhu viacero obmedzení, napríklad povinnosť zazmluvniť poskytovateľov zaradených do verejnej minimálnej siete v minimálnom určenom rozsahu. "Nesúhlasíme s tvrdením, že dôjde v prípade neplnenia niektorých výkonov k odzmluvneniu poskytovateľa," argumentuje. Daná povinnosť sa má viazať výhradne na predmetný výkon.

V návrhu stratifikácie chýba SLK riešenie personálneho zabezpečenia nemocníc. Definícia verejnej minimálnej siete podľa nej obsahuje "tabuľky a počty", ktoré nespĺňajú kritériá a potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Za hlavný problém zdravotníctva považuje financovanie a rozdelenie finančných zdrojov. Ministerstvo zdravotníctva sa ohradilo tiež s tvrdením SLK, že nevytvorilo priestor na stretnutie. Argumentuje viacerými stretnutiami, na ktorých sa za SLK podľa nich zúčastnili iba právni zástupcovia SLK bez odborníkov.