Moderátor Bičan pritlačený k múru: Exekútor siahol Andrejovi na peniaze

Pustil perie, aj keď nechcel! Moderátor Andrej Bičan (44) je už od vlaňajška rozvedený muž, keď ukončil svoje manželstvo s Editou (42), matku jeho detí. Brunetka, ktorá chcela po rozvode dcéry do svojej opatery, si však nakoniec vypočula nepríjemné správy.

Maloleté Ninka (9) a Anička (12) totiž budú v striedavej starostlivosti. Napriek tomu však Bičana zaviazali k platbe výživného, s čím však on zásadne nesúhlasil. Majiteľka jazykovej školy preto ihneď konala a na svojho exmanžela poslala exekútora. Podľa najnovších informácií Nového Času tak musel Andrej chtiac-nechtiac siahnuť do vrecka a nejakú sumu už dokonca zaplatil. Bičan a Edita si prešli poriadne turbulentným rozvodom, keď sa mesiace naťahovali na súde a z ich zámeru ukončiť všetko pokojne nakoniec veľmi rýchlo zišlo.

Jablkom sváru boli ich dcérky Anička a Ninka, pri ktorých sa rodičia nevedeli dohodnúť. Moderátor, ktorý medzitým začal nový život s mladou milenkou Michaelou (24), s ktorou sa presťahoval do nového domu neďaleko Bratislavy, totiž chcel, aby dievčatá vychovávali v striedavej starostlivosti. Brunetke sa to však nepáčilo, a tak po ťahaniciach okolo rozvodu pokračujú aj spory o ich ratolesti. Súd sa totiž priklonil na stranu Bičana, no zároveň ho zaviazal k tomu, aby Edite platil na dievčatá výživné, čo sa známej tvári z televíznych obrazoviek veľmi nepozdávalo.

„Deti sú v striedavej starostlivosti a dám im aj posledné, čo mám. V žiadnom prípade však nebudem financovať podnikanie svojej exmanželky a prípadne jej plastické operácie. Deťom zabezpečujem všetko. Dôvod platiť matke do rúk nevidím,“ uviedol pred časom zabávač. Na toho si však našliapol exekútor a Edita Novému Času prezradila, že nejaké peniaze z Andrejovho účtu jej už prišli. „Exekútor po deviatich mesiacoch čakania vymohol časť výživného,“ povedala nám majiteľka jazykovej školy.

Machinácie s domom

Brunetka bola nútená opustiť bývanie u svojej mamy vo Veľkej Mači, kam sa presťahovala po tom, ako ju Bičan vyhodil z ich domu v Ivanke pri Dunaji. Ich dcéry však práve tam navštevovali školu a keďže nechceli prestupovať do inej, Edita sa prispôsobila. „Prenajala som si jednoizbový byt v Ivanke pri Dunaji,“ dodala Bičanova exmanželka. Iróniou pritom je, že rodinnú vilu, ktorú stavala dvojica spoločne a chvíľu zívala prázdnotou, momentálne obýva Andrejov syn Michal z prvého manželstva. „Andrej si tam nasťahoval svojho 22-ročného syna hneď po maturitách,“ uzavrela Edita.