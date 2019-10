Takýto gól brankár Denis Godla ešte nedostal: Puk z polovice klziska musím chytiť

Najkurióznejší gól kariéry. Slovenský brankár Denis Godla (24) ho inkasoval v českej hokejovej extralige na ľade Mladej Boleslavi, kde jeho Kladno prehralo 3:6. V záverečnej tretine ho nečakane prekvapil obranca Ondřej Dlapa (27) nahodeným pukom od červenej čiary.

Denis Godla patrí od svojho príchodu do Kladna k oporám tímu. Legendárny útočník a majiteľ klubu Jaromír Jágr ho viackrát označil za ich „stenu“ a skvelé zákroky predviedol aj v Mladej Boleslavi. Všetky však zmazal piaty inkasovaný gól z polovice klziska.

„Také niečo sa mi ešte nestalo. Puk som dobre videl, chcel som ho rýchlo rozohrať, keďže náš obranca bol blízko, ale prepadol mi do bránky. Mrzí ma to, keďže bol stav 3:4 z nášho pohľadu a stále sme boli v hre,“ priznal pre Nový Čas slovenský reprezentant. Spoluhráči mu však nič nevyčítali, keďže si boli vedomí, že vychytal viacero nájazdov domácich a navyše vedia o jeho probléme s lapačkou. „Trvá to už dlhšie. Hlavne v záveroch, keď mám spotenú ruku, mi ju po strelách pretáča. Lapačku mám zlomenú a súrne potrebujem novú. Tým, že má kratšie prsty, nechávam si ju vyrobiť na mieru. V klube o tom vedia, no teraz sme mali nahustený program a dnes si k tomu sadneme, aby sa objednala. Potrebujem mať jednu zápasovú a jednu tréningovú. Musím však vydržať, keďže čas dodania je okolo mesiac. Volal som aj s Julom Hudáčkom, ktorému prišla tri týždne od objednania. Ako som však povedal, z tohto lacného gólu sa nevykrúcam, bola to moja chyba,“ priznal Godla.