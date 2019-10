Zrušili zákaz: Britské spoločnosti už môžu obnoviť lety do egyptského letoviska

Britské spoločnosti môžu obnoviť lety do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, pozastavené po bombovom atentáte extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na ruské dopravné lietadlo spred štyroch rokov. V utorok to oznámila britská vláda, ktorú citovala agentúra AP.

Ministerstvo dopravy uviedlo, že zlepšenie bezpečnostných opatrení na letisku v Šarm aš-Šajchu a úzka spolupráca medzi Spojeným kráľovstvom a Egyptom v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy znamenajú, že komerčným leteckým spoločnostiam bude umožnené prevádzkovať linky do tohto letoviska a z neho. Turistické stredisko Šarm aš-Šajch sa nachádza v južnej časti Sinajského polostrova na pobreží Červeného mora a má medzinárodné letisko. Šarm aš-Šajch bol pred útokom z novembra 2015 hlavnou dovolenkou destináciou britských turistov, obľubujúcich zájazdy organizované cestovnými kanceláriami. Pri útoku zahynulo všetkých 224 ľudí na palube lietadla a prihlásil sa k nemu Islamský štát. Cestovná kancelária Tui privítala rozhodnutie britskej vlády a uviedla, že "vzhľadom na dopyt zákazníkov" plánovala znovu zahrnúť do ponuky zájazdy do Šarm aš-Šajchu.