Britskí poslanci to budú mať v najbližších dňoch ťažké: Zákon o brexite musia prijať za veľmi krátky čas

Za tri dni plánuje britská vláda v dolnej komore parlamentu presadiť vykonávací zákon k dohode o brexite.

V pondelok to potvrdil Jacob Rees-Mogg, ktorý za kabinet premiéra Borisa Johnsona dohaduje agendu Dolnej snemovne. Prvýkrát vraj budú o návrhu zákona poslanci hlasovať v utorok, do piatku ho majú odovzdať hornej komore parlamentu.

Prijatie zákona je nutnou podmienkou pre ratifikáciu dohody o podmienkach britského odchodu z EÚ. Opatrenie musí okrem iného vysvetliť, ako bude Británia splácať únii dojednané vyrovnanie finančných záväzkov, alebo ako bude fungovať mechanizmus pre zachovanie voľného režimu na írskej hranici, uviedol spravodajský web BBC. Návrh, ktorý má podľa televízie Sky News asi 100 stránok, podvečer stále nebol zverejnený.

"Ako by sme preboha mohli mať šancu ho náležite zhodnotiť?" uviedol v reakcii na vládny harmonogram poslanec opozičnej Škótskej národnej strany Pete Wishart. Rees-Mogg oznámil, že zákon sa začne prerokovávať v utorok a poslanci sa tiež budú môcť vyjadriť k načasovaniu jednotlivých fáz legislatívneho procesu. Až potom by prípadne prišlo na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Prejednávanie v Dolnej snemovni chce vláda zavŕšiť vo štvrtok, načo by návrh putoval do Snemovne lordov.

"Len tri dni pre túto historickú a komplikovanú legislatívu. Úžasné. Poslanci budú hlboko znepokojení," komentoval vývoj moderátor televízie ITV Robert Peston. Podľa informácií hlavnej politickej spravodajkyne BBC Laury Kuenssberg plánuje vláda na nasledujúce dva dni zasadnutia parlamentu až do polnoci.

Prijímanie vykonávacích zákonov k dôležitým európskym dohodám podľa BBC v minulosti zabralo spravidla niekoľko týždňov, niekedy aj výrazne dlhšie. Zákon o vystúpení z únie z minulého roka sa v dolnej komore parlamentu rokoval 12 dní a v tej hornej 20, pričom celý proces trval deväť mesiacov.