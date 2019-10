Dara Rolins musela vyjsť s pravdou von: Potrebujem pomoc

Na domácnosť nie je sama! Popová diva Dara Rolins (46) je často na cestách, keď pendluje medzi Slovenskom a Českom, kde má každý týždeň aj niekoľko vystúpení.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Nie je preto prekvapením, že nielen na domácnosť, ale ani na dcéru Lauru (12) jej neostáva toľko času, koľko by chcela. Bola preto nútená siahnuť po pomoci zvonku a domov jej zveľaďuje pani, ktorá sa zároveň stará aj o jej jediný poklad.

Dara je ako umelkyňa neustále na cestách a aj napriek tomu, že rodine a domácnosti venuje všetku energiu, pomoc sa jej vždy zíde. „Mám gazdinú. Nešlo by to zvládnuť, lebo bývame v dome, vstávame skoro kvôli škole, ja tiež veľa cestujem. Od stredy-štvrtka som na cestách, žijem kočovný život a keď chcem, aby dom pekne vyzeral a aby to v ňom voňalo, treba sa o to starať,“ prezradila Novému Času popová diva, pre ktorú je hlavnou prioritou jej dcéra Laura.

„Aj keď je už žieňa, stále je malé dievčatko, ktoré ne­chcem nechávať doma samé. Najmä večer, keď cestujem na vystúpenia, voláme našu opatrovateľku. Máme ju takmer od jej narodenia, je na ňu zvyknutá a vníma ju ako tretiu babičku,“ dodala Rolins.