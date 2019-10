Vykúpia Sagana šejkovia? TOTO si o jeho prestupe myslí Privara a Velits

Predčasný koniec? Talianske médiá prišli so šokujúcou špekuláciou, podľa ktorej by slovenský cyklista Peter Sagan (29) mohol v nemeckom tíme BORA-hansgrohe skončiť skôr, ako mu vyprší platný kontrakt.

Ten vlani predĺžil do konca roku 2021. Na prestupové šumy zareagovali šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara (59) i bývalý špičkový pretekár Peter Velits (34).

Privara s Velitsom o možnom odchode Tourminátora z Bory

Sagan je momentálne považovaný za jedného z najpopulárnejších cyklistov sveta. V tíme sa však do popredia tlačia čoraz viac mladí pretekári Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann či vrchár Emanuel Buchmann. Podľa Talianov by tak mohlo na konci sezóny dôjsť k megaprestupu do tímov ako UAE Team Emirates či Bahrain-Merida, v ktorých by bol Sagan jasnou jednotkou.

Musel by sa pohádať

„Peter si nikdy neuzurpoval, že musí byť jednotka v tíme. Keď bol v Liquigase či v Tinkoffe, tiež mal okolo seba väčšie hviezdy, napríklad Contadora... V tom to nebude. Skôr si myslím, že ide len o nejaké šumy. Na druhej strane, nič nie je nemožné. To by sa však podľa mňa musel v tíme s niekým extrémne pohádať, napríklad so šéfom Bory,“ povedal pre Nový Čas Privara a pokračoval: „Na Peťa je navyše naviazaný tím jeho ľudí. To nie je len tak odísť... Vezmime si Daniela Ossa, Juraja Sagana, fyzioterapeuta Maroša Hlada, športového riaditeľa Jána Valacha či mechanika Jána Bachledu. Peter im všetkým pomáhal vybojovať zmluvy, z ktorých teraz žijú,“ dodal Privara.

Nedáva to zmysel

Na jeho slová nadviazal aj bývalý pretekár Peter Velits. „Nevidím v tom absolútne žiadnu logiku. Prečo by odchádzal z Bory, keď v tom tíme má všetko? A keď mu náhodou niečo chýba, tak si to ľahko zariadi, aby to dostal. Navyše, otázne je aj to, či by ho bol niekto druhý ochotný zaplatiť. Nie je veľa tímov, ktoré by si mohli dovoliť hviezdu jeho formátu,“ skonštatoval Velits.

V každom prípade, bez vetríka sa ani lístok na strome nepohne. Tímy z oblasti Perzského zálivu majú peňazí, o akých sa ich konkurentom ani nesníva. A tie môžu rozhodnúť...