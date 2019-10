Ódy Španielov na Martina Valjenta: Vygumoval Benzemu, je to muž činu!

Životný zápas a cenný skalp! Obranca Martin Valjent (23) si v súboji dvoch Realov vychutnával cez víkend nečakané víťazstvo Malorky (1:0) nad oveľa slávnejším madridským veľkoklubom.

Radosť slovenského reprezentanta bola o to väčšia, že udržal na uzde nebezpečného Karima Benzemu (31).

Pochvalami a uznaním nešetrili ani španielske médiá. „Valjent vytvoril s Raíllom bezkonkurenčný stopérsky tandem proti Benzemovi, Viníciusovi a spol. Slovák bol rýchly a Francúza čakal vždy pripravený. Až na jednu situáciu, keď Benzema trafil brvno. Od príchodu do mužstva ukazuje Valjent trénerovi svoju spoľahlivosť, silu a úžasnú efektivitu,“ napísal denník Diario de Mallorca. „Valjent je mužom činu,“ ocenila jeho výkon najčítanejšia Marca.

V tíme nováčika španielskej La Ligy odohral dubnický rodák všetkých deväť ligových súbojov tejto sezóny. Na ihrisku nechýbal ani minútu. Proti Realu Madrid to bol jeho životný zápas. A ešte k tomu aj víťazný. „Zdolať tohto súpera je jedinečný pocit. V tabuľke sú to však len tri body. Je to obrovský úspech pre nás hráčov i celý ostrov. Musíme sa pripraviť na ďalšieho súpera,“ povedal Valjent pre svoju zastupiteľskú agentúru AA Sports Management.

Mladého obrancu teší, že madridské hviezdy vyšli strelecky naprázdno. Aj vďaka dobrej defenzíve Malorky. „Benzema je v Reale útočníkom číslo jeden s vysokou kvalitou. Proti nám to opäť dokázal. Snažili sme sa mu znepríjemniť život. Našťastie sa dostal len do jednej väčšej šance. Realu sme nedávali veľa priestoru, aktívne sme napádali jeho hráčov. Boli sme síce pod tlakom, ale veľmi dobre sme si s tým poradili.“

Stúpajúcu krivku Valjentovej výkonnosti si všimol aj tréner reprezentácie Pavel Hapal. Martina nasadil na pravú stranu obrany namiesto zraneného Pekaríka v kvalifikácii ME 2020 proti Chorvátsku. Na ihrisko ho poslal aj v príprave s Paraguajom na Tehelnom poli. Malorka dosiahla v La Lige tretie víťazstvo a po deviatom kole sa dostala na 15. miesto. V sobotu môže poskočiť vyššie, keďže sa predstaví na trávniku posledného Leganes.