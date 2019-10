Diváčka napísala rosničke, aby urobila niečo so svojím bruchom: Reakcia moderátorky nemá chybu

Reakcia moderátorky, ktorú skritizovala diváčka za postavu, je hitom.

Tracy Hinson pracuje ako rosnička pre televíziu KSDK v Missouri. Keďže je denno-denne na obraze, diváci majú pocit, že ju môžu kritizovať nielen za jej výkon, ale dokonca za vzhľad.

Po vysielaní zostala v šoku, keď dostala správu od diváčky, ktorá ju skritizovala za "vypuklý" žalúdok. "Videli ste sa niekedy, ako vyzeráte, keď hlásite počasie? Dnes to nebolo po prvýkrát, čo som si všimla, ako vám trčí žalúdok. Mali by ste nosiť top, ktorý vám ho zakryje," adresovala jej neznáma žena.

Tracy to nenechala tak a diváčke adresovala jasný odkaz prostredníctvom sociálnej siete. "Drahá Mary, áno, sledujem svoje výstupy. Nie, nebudem nosiť žiaden opasok kvôli tomu, že vám sa nepáči moje brucho. Mám rada cestoviny, chlieb a syr príliš na to, aby som sa trápila svojou váhou. Páči sa mi moje telo a to je jediné, na čom záleží," napísala na Twitteri, za čo si vyslúžila desaťtisíce lajkov.