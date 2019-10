Marko vymyslel žiadosť o ruku ako z romantického filmu: To, čo urobil po svadbe, však v kine neuvidíte

Originálna žiadosť o ruku a ešte zaujímavejšia spomienka na svadbu! Zvolenčan Marko pripravil pre ženu svojho života krásne gesto, ktoré si zapamätá už navždy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Svadobných hostí čakalo milé prekvapenie! Mladý raper Marks zo Zvolena si po starostlivo naplánovaných zásnubách nedal pokoj a kúsok svojej tvorby zakomponoval aj do vlastnej svadby. Za to, že pre oboje zložil text a pretavil tieto veľké životné udalosti do piesní, môže láska k hudbe, ktorú zdieľajú obaja manželia.

Aj z toho dôvodu nebolo veľkým prekvapením, keď požiadal DJ-ku Sofiu o ruku cez skladbu Chcem ťa vidieť v bielom. Vo videoklipe k nej sa Markove slová zobrazujú na malých kartičkách, s ktorými predtým nič netušiacu Sofiu fotil celý rok."Skladba venovaná mojej manželke a zároveň aj video z nášho životného dňa je online," pochválil sa originálnou spomienkou len nedávno na Facebooku šťastný ženáč.