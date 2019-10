Anglickí fanúšikovia hromžia na vypredaný Slovan: Deti? Polovica bude mať bradu a cigaretu v ústach!

„Namiesto trestu dostali odmenu,“ vylievajú si boľavé srdiečka na sociálnych sieťach anglickí fanúšikovia klubu Wolverhampton Wanderers.

Práve s nimi sa stretnú futbalisti Slovana Bratislava vo štvrtok o 18.55 SELČ na Tehelnom poli v skupinovom zápase Európskej ligy. Duel sa mal hrať pred prázdnymi tribúnami, no bude zaplnené do posledného miestečka.

Ako je už známe, Slovan využil možnosť pozvať na Tehelné pole zadarmo deti do 14 rokov z celého Slovenska. Pravidlá mu to totiž umožňujú. A tak sa namiesto prázdnych tribún bude štadiónom ozývať bujaré detské povzbudzovanie. Belasí už minulý týždeň hlásili, že 22-tisícový futbalový stánok je vypredaný.

Rozzúrení priaznivci Wolverhamptonu sa na sociálnych sieťach búria proti regulám UEFA, pričom tvrdia, že Slovan mal byť potrestaný, namiesto toho sa však dočkal odmeny. Najslávnejší slovenský klub totiž pyká za rasistické pokriky fanúšikov v zápase s PAOK-om Solún.

„Nemôžem uveriť tomu, že im to niekto dovolil. Toto má byť akože trest pre Slovan?“ rozhorčoval sa nasrdený priaznivec „Wolves“. „To sa s vami stavím, že polovica z tých akože detí, ktoré budú tvrdiť, že majú 12 rokov, bude mať na tvári husté strnisko a cigaretu v ústach,“ ozval sa jeden zo skeptikov. „Zastáva mi rozum nad tým, čo UEFA umožnila Slovanu. Takto sa bojuje proti rasizmu vo futbale? Namiesto trestu boli hlúpi fanúšikovia Slovana odmenení,“ vyplakával ďalší fanúšik.

Slovan sa bráni: Prišli sme o dva milióny!

„Nás, samozrejme, táto situácia vôbec neteší. Netreba zabúdať, že kvôli trestom v zápasoch s Besiktasom i Wolverhamptonom prišiel náš klub o zhruba dva milióny eur. Rátame do toho peniaze za vstupné, bufety či suveníry. Oveľa radšej by sme hrali za normálnych podmienok, no situácia je taká, aká je. Pravidlá nám umožňujú pozvať na štadión aspoň deti, preto sme túto možnosť bez váhania využili,“ ohradil sa marketingový manažér Slovana Tomáš Straka.