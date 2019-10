Varadkar sa vyjadril o brexite: S odkladom musia súhlasiť lídri všetkých zvyšných krajín EÚ

Írsky premiér Leo Varadkar napísal v sobotu na Twitteri, že žiadosť Británie o ďalší odklad svojho odchodu z Európskej únia musia jednomyseľne odsúhlasiť prezidenti či premiéri všetkých 27 zostávajúcich členských krajín.

Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Varadkar na to upozornil po tom, ako poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu odmietli nateraz podporiť revidovanú dohodu o podmienkach tzv. brexitu medzi Londýnom a Bruselom, čo znamená že britský premiér Boris Johnson by mal vzhľadom na nesplnenie zákonnej lehoty požiadať EÚ o ďalší odklad odchodu Británie, naplánovaného v súčasnosti na 31. októbra. Samotný Johnson však už deklaroval, že "nebude s EÚ vyjednávať o odklade a neprinúti ho k tomu ani zákon".

"Vláda Spojeného kráľovstva dosiaľ nevzniesla nijakú požiadavku na predĺženie (odkladu)," konštatoval írsky premiér. "Ak by sa to stalo, predseda (Európskej rady Donald) Tusk bude radiť so všetkými 27 hlavami štátov a vlád o tom, či ho máme alebo nemáme udeliť. Predĺženie možno udeliť len jednomyseľným rozhodnutím," dodal Varadkar.

Európska komisia (EK) predtým požiadala Johnsonovu vládu, aby urýchlene vysvetlila, ako chce ďalej postupovať v prípravách na odchod Británie z EÚ po tom, čo v stanovenej lehote nedosiahla schválenie príslušnej dohody v parlamente. Hovorca predsedu Európskej rady nechcel najnovší vývoj okolo brexitu komentovať.

Britská Dolná snemovňa namiesto samotnej dohody schválila na sobotňajšom mimoriadnom zasadnutí dodatok, na základe ktorého dohodu definitívne podporí až vtedy, keď bude prijatá súvisiaca legislatíva o jej zapracovaní do britského práva. Tento postup bol zdôvodnený obavami, že po schválení dohody o brexite v stanovenej lehote by Johnson síce nemusel požiadať o odklad brexitu, ale parlament by nemusel do 31. októbra stihnúť schválenie "implementačného mechanizmu".