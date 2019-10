Najväčšie derby na Slovensku je späť: Pred rokmi Oceliari odchádzali zo Slovana s výpraskom

Hokejový sviatok. V Bratislave vypukne dnes o 18.00 hod., keď je na programe najväčšie derby Tipsport ligy Slovan – Košice. Uskutoční sa prvýkrát po 90-mesačnej pauze, keď belasí pôsobili v KHL.

Posledné sa odohralo 18. apríla 2012 vo finále play-off a belasí zvíťazili 6:3. Slovan sa tešil aj v úvodnom zápase tohto ročníka, keď 12. septembra zvíťazil vo vypredanej Steel aréne 2:1. Košice tak majú svojmu rivalovi čo vracať.

Slovan s Košicami sú najúspešnejšie slovenské kluby v ére samostatnosti a ich vzájomné stretnutia boli vždy špecifické. „Vždy to boli vynikajúce zápasy s obrovským nasadením a skvelými divákmi. Verím, že aj teraz to bude opäť obrovský zážitok a teším sa na to. Chalani na oboch stranách podajú dobrý výkon, no zvíťazí Slovan,“ uviedol v pozvánke na dnešný dlhoočakávaný duel bývalý útočník Slovana Miroslav Lažo, ktorý počas kariéry obliekal aj dres oceliarov. Tí odohrali svoj doteraz posledný ligový zápas v Bratislave 18. apríla 2012 vo finále play-off a nevyužili v ňom majstrovský mečbal. Prehrali 3:6 a následne nezvládli ani rozhodujúci 7. duel v Steel aréne, takže z titulu sa tešil Slovan a následne odišiel na 7 rokov do KHL.

V Košiciach sa predstavia viacerí šampióni z Göteborgu 2002, Vůjtek opäť trénerom Slovenska

Slovan uspel aj v úvodnom kole tejto sezóny, keď v Košiciach zvíťazil 2:1. Jediný gól východniarov strelil center elitného útoku Michal Chovan. „Na Slovan musíme ísť s tým, že každý podá stopercentný výkon. Len vtedy tam môžeme uspieť,“ uvedomuje si Chovan, ktorý tvorí s Marcelom Haščákom a Jurajom Majdanom zatiaľ najlepší ligový útok. Košice v tabuľke strácajú na belasých jeden bod a dnes by chceli toto manko zmazať. „Tiež chceme Slovanu vrátiť prehru z prvého kola. Určite tam ideme vyhrať, no zároveň s pokorou, pretože súper je kvalitný a konkurencieschopný,“ povedal pre klubovú stránku český obranca Košíc Václav Číček.

Dnes o 16.00

(PP Dvojka):

B. Bystrica - Poprad

o 17.00 hod.:

L. Mikuláš - Michalovce

Budapešť - Nitra

Zvolen - Miškovec

Trenčín - Detva

o 18.00 hod.:

(Sport 2):

Slovan - Košice