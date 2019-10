Čech nie je jediný: Iné športy si vyskúšali aj ďalšie hviezdne mená

Celý svet hovoril o tom, že bývalý futbalový brankár zmenil šport a postavil sa do hokejovej bránky.

Český gólman Petr Čech (37), ktorý je dnes poradcom pre športový a technický úsek v londýnskej Chelsea, vychytal v hokejovej premiére víťazstvo pre svoj britský štvrtodivízny Guildford Phoenix.ktorých mená sú svetoznáme.

Michael Jordan

Chicago Bulls a celá NBA boli v šoku, keď v roku 1993 oznámil, že končí s basketbalom, že sa chce presadiť v inom športe. Tým iným bol bejzbal, do ktorého sa pustil s vervou, ale sen o tom, že bude hrať za Chicago White Sox si nesplnil. Dokonca odišiel do Baltimoru i Scottsdale, ale ani tam neurobil dieru do bejzbalového sveta. Navždy ostane dnes 56-ročný Američan jedným z najlepších basketbalistov histórie.

Petr Čech

Chýrny český brankár Arsenalu i Chelsea, kde sa stal športovým riaditeľom, dal futbalu zbohom, no športovú kariéru si chcel predĺžiť. A tak presedlal na hokej a pred pár dňami si odkrútil premiéru v bránke anglického štvrtodivízneho klubu, kde si dnes 37-ročný borec vybral číslo ako jeho veľký vzor a kamarát - český hokejový gólman Dominik Hašek.

Marion Jonesová

Bola najrýchlejšou ženou planéty (stovku dala za 10,91 s) a mega star OH 2000 v Sydney, kde získala tri zlaté a dve strieborné medaily. V roku 2007, po prepuknutí škandálu BALCO, priznala užívanie dopingu a ukončila kariéru. Bez športu však dlho nevydržala. Keď si odpykala všetky tresty, presedlala na basketbal. V ženskej NBA odohrala dve sezóny za San Antonio Silver Stars a dnes 44-ročná Marion pracuje ako trénerka basketbalu.

PRIMOŽ ROGLIČ

Slovinec prežil detstvo a mladosť na skokanských mostíkoch. V roku 2007 sa stal juniorským majstrom sveta v tímovej súťaži, no on túžil víťaziť ako jednotlivec! Zmeniť šport ho neprimäl hrozivý pád na mostíku v Planici, ale fakt, že mu to už nešlo. V r. 2011 sekol s mostíkmi a presedlal na cyklistiku, v ktorej je dnes jednou z hviezd. Dnes 29-ročný Slovinec štartoval aj na Okolo Slovenska, no vie, ako chutí etapové víťazstvo na Tour de France či celkové víťazstvo na Vuelte.

USAIN BOLT

Stále najrýchlejší muž planéty, ktorý vyhral všetko, čo sa dá a vyvrátil mýtus, že úspešný v šprinte nemôže byť vysoký človek. Po olympiáde v Riu de Janeiro oznámil koniec atletickej kariéry a túžil sa presadiť vo svojom obľúbenom futbale. Veľký fanúšik Manchestru United flirtoval s mnohými klubmi, s austrálskym Central Coast Mariners trénoval, ale kontrakt nedostal.