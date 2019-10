Gól, aký sme tu ešte nemali: Neuveríte, odkiaľ futbalista hlavičkoval

Futbal je hra gólov a bez nich, by to jednoducho nebolo to pravé orechové. Takýto gól sa ozaj vidí len málokedy a patrí k jedinečným.

Góly hlavičkou padajú najmä z vnútra pokutového územia. Existujú špecialisti na tento druh skórovania, medzi ktorých nepochybne patrí aj Cristiano Ronaldo. Rázny krok UEFA: Rusko si proti tomuto súperovi tak skoro nezahrá

V nižšej anglickej lige však padol gól, aký svet futbalu vidí len málokedy. Po odkope sa k lopte dostal protihráč, ktorý hlavičkoval na bránu z vlastnej polovice! Lopta na prekvapenie všetkých skončila v sieti, no veľký podiel na góle mala aj chyba brankára.