Karma mu vrátila to, čo si zaslúžil: Zlodej išiel vylúpiť auto, rozmyslel si to však veľmi rýchlo

Zlodej v mikine išiel vylúpiť auto v dedine Brandon. Hľadal niečo, čím by rozbil okno. Pred domom našiel tehlu, tú do neho hodil, ale karma mu tento čin veľmi rýchlo vrátila. Tehla mu totižto letela naspäť do tváre. Vrátil ju pekne na miesto a okamžite si lúpež rozmyslel.