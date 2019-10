Emotívny summit v Bruseli: Junckerovi sa lámal hlas a len sťažka potláčal slzy

Jean Claude-Juncker sa na summite v Bruseli neubránil emóciám. "Do konca svojho života budem hrdý na to, že som mohol slúžiť Európe," povedal v piatok zlomeným hlasom a so slzami v očiach lúčiaci sa predseda Európskej komisie (EK).

Bol to jeho zrejme posledný summit EÚ, celkovo 147. v jeho dlhoročnej kariére luxemburského premiéra a od roku 2014 v súčasnom úrade, informovala agentúra DPA. Juncker sa poďakoval predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi za jeho priateľstvo a "spolupáchateľstvo" - a emóciám sa nevyhol ani Tusk, keďže aj on čoskoro odchádza z funkcie. Junckera nazval kolegom a priateľom a novinárom poďakoval za to, "že ste s nami zostávali hore tak dlho a dokonca sa smiali na niektorých našich vtipoch" - čo znova vyvolalo smiech. Otvoriť galériu Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom Zdroj: TASR/AP Na otázku, aký bude jeho odkaz, Juncker zažartoval: "Vyratúvať moje úspechy by trvalo príliš dlho a keby sa k tomu pridali ešte aj neúspechy, boli by sme tu ešte zajtra." Tusk na to reagoval: "Preňho by to trvalo príliš dlho, pre mňa príliš krátko." Úlohu formálne oceniť oboch odchádzajúcich predstaviteľov EÚ prevzala na seba nemecká kancelárka Angela Merkelová, ako sama povedala na vlastnej tlačovej konferencii. Ako služobne najstaršia účastníčka summitu Junckerovi a Tuskovi poďakovala v kruhu lídrov štátov a vlád. Keď sa Merkelová v decembri 2005 po prvý raz zúčastnila na summite EÚ, Juncker - vtedy ako predseda vlády Luxemburska - mal už za sebou takmer desať rokov takýchto stretnutí. "Vidno, akým veteránom európskych dejín je," povedala kancelárka. Juncker sa s úradom predsedu EK rozlúči po tom, ako Európsky parlament potvrdí novú Európsku komisiu jeho nástupkyne Ursuly von der Leyenovej, ktorej nástup sa neočakáva skôr ako 1. decembra. V rovnakom termíne odovzdá svoju funkciu aj Tusk, a to terajšiemu belgickému premiérovi Charlesovi Michelovi.